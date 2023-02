Mino Reitano come è morto e dove è sepolto: causa della morte, moglie e figlie del cantante

La moglie di Mino Reitano oggi sarà ospite a Domenica In e rilascerà un’intervista toccante e inedita a Mara Venier. Racconterà come sta affrontando la vita insieme alle figlie dopo la morte di uno dei più bravi cantanti e cantautori italiani della storia. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, se la malattia non l’avesse portato via con sé. del Volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su come è morto e dov’è sepolto Mino, grande artista che con le sue canzoni ha fatto la storia della musica.

Com’è morto Mino Reitano

Nel 2007 a Mino Reitano è stato diagnosticato un cancro all’intestino in stadio avanzato, per il quale ha dovuto subire due interventi, che lo hanno reso molto fiacco. All’età di 60 anni ha dovuto subire molti ricoveri e un ciclo di chemioterapia, ma non c’è stato nulla da fare. Mino, così, muore ad Agrate Brianza il 27 gennaio del 2009 all’età di 65 anni. Il suo ultimo concerto dal vivo risale al 1 ottobre del 2006 a Pescara e nel 2007 tenne l’ultima esibizione nel programma televisivo Piazza Grande di Rai 2. La sua ultima apparizione in tv, invece è stata il 12 febbraio 2008 a La vita in diretta.

Funerali e dov’è sepolto

I funerali si sono svolti due giorni dopo la sua morte, il 29 gennaio del 2009 nella chiesa di Sant’Eusebio di Agrate Brianza. Centinaia di persone sono accorse per salutarlo, sua moglie e le figlie sono state avvolte da tutto l’amore dei partecipanti. Tra questi, il conduttore Mike Bongiorno, i cantanti Memo Remigi, Little Tony, Gianni Morandi, Roby Facchinetti e altri altri. Mino è sepolto nel cimitero di Agrate Brianza.

Moglie e figlie del cantante

Mino Reitano è stato sposato con la moglie Patrizia Vernola fino alla fine. I due si sono conosciuti a Porto Recanati quando lui aveva 33 anni e lei poco più di 18. I due innamorati sono convolati a nozze nel 1977 e il loro amore è durato fino alla morte di lui. Hanno dato alla luce due figlie: Giuseppina Elena e Grazia Benedetta. La primogenita oggi ha 44 anni, l’altra ha un anno in meno della sorella. Tutt’e tre le donne sono rimaste molto addolorate dalla perdita e fanno di tutto per ricordare e onorarne la memoria. Hanno raccontato, con grande dolore, di aver dovuto mentire l’ultimo periodo perché lui era preoccupato di lasciarle e anche se erano consapevoli delle gravi condizioni in cui vessava, gli hanno sempre detto “Non preoccuparti, si risolverà tutto, guarirai e rimarremo insieme”. Ad oggi, le figlie hanno dichiarato più volte di voler girare un film sulla vita del loro padre, aspettiamo che questo progetto in cantiere veda la luce.