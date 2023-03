Mirko Casadei, chi sono moglie e figli: età, lavoro e vita privata

Il musicista Mirko Casadei sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” e rilascerà una toccante intervista a Serena Bortone in cui racconterà tutto di sé e della sua amata famiglia. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su sua moglie e i suoi due figli.

Chi è la moglie di Mirko Casadei: età e lavoro

Mirko Casadei è un cantante e musicista figlio di Raoul Casadei, da cui ha dovuto ereditare un’importantissima eredità musicale. I suoi due amori più grandi sono proprio la musica e la sua famiglia. La sua compagna si chiama Sabrina, i due convivono da moltissimi anni e hanno deciso di non sposarsi. Lei è una persona molto riservata, per cui non si hanno informazioni sulla sua età o il suo lavoro.

Chi sono i figli

Mirko Casadei e la compagna Sabrina hanno dato alla luce due figli: Asia e Kim. Asia ad oggi ha circa 28 anni, vive con il compagno Denis e la sua famiglia nel “recinto” di Villamarina a Cesenatico, un’enorme area familiare in cui ognuno ha costruito la propria casa. Kim, invece è il fratello maggiore di Asia e su di lui non si hanno altre informazioni. Perché hanno dei nomi così particolari? Mirko ha spiegato che Kim è il nome di uno dei suoi migliori amici d’infanzia, che ha voluto ricordare così. Asia, invece, è legato a quando faceva l’animatore sulle navi, dove incontrava sempre due nonni con la nipotina dolcissima che aveva questo nome.

Mirko Casadei è diventato nonno

Mirko Casadei ha appena compiuto 50 anni ed è già diventato nonno per ben due volte. La prima volta, l’ha reso tale sua figlia Asia, che è diventata mamma a soli 19 anni, circa 9 anni fa. La prima nipotina di nome Noa quest’anno compirà 10 anni. Kim l’ha reso nonno qualche anno dopo con un’altra nipotina di nome Adele. In famiglia tutti amano le due nipotine che sono le più coccolate di casa.