Miss Italia torna su Rai 1? Ultime news

Miss Italia ritorna in Rai? Certo, il terremoto che si sta verificando da quelle parti fa pensare che tutto sia possibile, dal momento che è in atto una vera e propria rivoluzione. In molti stanno uscendo, approdando su nuove emittenti televisive, con nuovi programmi, costretti a reinventarsi, altri rimango, ed altri ancora approdano. Insomma, è periodo di grandi cambiamenti, e i prossimi mesi saranno alquanto concitati.

Miss Italia: un ritorno alla Rai?

Diverse novità, insomma, a partire proprio dai prossimi mesi. Ma in mezzo a tutte queste news, anche qualche vecchia conoscenza, che da tanto tempo non si vedeva da queste parti. Stiamo parlando del clamoroso ritorno che in molti sognavano da tempo, quello di Miss Italia, lo storico e ben noto concorso curato da Patrizia Mirigliani. Il grande show è assente dai canali rai sin dall’anno 2012, a parte una serata sui generis andata in onda nel 2019 per festeggiare gli 80 anni dall’incoronazione della prima reginetta di bellezza. Insomma, a parte questo, Miss Italia non ha avuto di certo fortuna negli ultimi anni dal visto di vista televisivo e mediatico. Inoltre, un altro elemento: dopo ben sei edizioni sul canale La7, a partire dal 2013 e fino al 2018, poi ha dovuto accontentarsi di un’unica diretta streaming negli ultimi anni.

Le indiscrezioni e l’avvistamento della Mirigliani

Come riporta anche un’indiscrezione affiorata su Dagospia, ora, l’attesa e l’esilio sembrano essere terminati. A quanto pare, infatti, proprio la finale dell’81esima edizione, attualmente in programma venerdì 8 settembre 2023, a meno che non avvengano cambiamenti improvvisi, potrebbe andare in onda, in prima serata, proprio su Rai1. La decisione è stata supportata dalla Lega, ma le discussioni continuano anche in queste concitate ore. Qualcuno dice di aver visto anche Patrizia Mirigliani che passeggiava lungo Viale Mazzini, probabilmente per prendere accordi sul futuro della kermesse.