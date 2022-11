Mondiali 2022 in Qatar, dove vedere le partite: il calendario completo, date e orari

Il 20 novembre 2022 partiranno i Mondiali del Qatar. Oltre a non vedere, purtroppo per la seconda volta consecutiva, l’Italia partecipare alla competizione calcistica più importante, la manifestazione vedrà alcune particolarità che la renderanno unica. Anzitutto, per la prima volta il torneo si svolgerà in autunno, per evitare le alte temperature qatariote dell’estate. Inoltre, esordio di un Mondiale nei territori del Medio Oriente e legati al mondo arabo. Ciliegina sulla torta, le piattaforme dove vedere le partite che saranno anche in streaming e 4K.

I Mondiali 2022 del Qatar

La partita inaugurale di domenica 20 novembre sarà Qatar – Ecuador, la finale invece è prevista domenica 18 dicembre 2022. In Italia le partite saranno tutte visibili sui canali della Tv di Stato: Rai1, Rai2, Rai3 e RaiSport e si conoscono già i match, gli orari e su quali canali vederli. Inoltre, la Rai trasmetterà 56 incontri anche in 4K, il canale disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare di TivùSat. I requisiti per la ricezione del segnale includono un decoder certificato o una CAM da inserire in un TV compatibile. Si deve poi orientare la parabola su Eutelsat Hotbird 13 ° Est. Ci sarà anche la possibilità di vederli in streaming grazie a Raiplay.

Il palinsesto delle partire, sarà il seguente:

Domenica 20 novembre

17:00 – Qatar-Ecuador (Gruppo A) – Rai 1

Lunedì 21 novembre

14:00 – Inghilterra-Iran (Gruppo B) – Rai2

17:00 – Senegal-Olanda (Gruppo A) – Rai1

20:00 – Stati Uniti-Galles (Gruppo B) – Rai1

Martedì 22 novembre

11:00 – Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

14:00 – Danimarca-Tunisia (Gruppo D) – Rai2

17:00 – Messico-Polonia (Gruppo C) – Rai2

20:00 – Francia-Australia (Gruppo D) – Rai1

Mercoledì 23 novembre

11:00 – Marocco-Croazia (Gruppo F) – Rai2

14:00 – Germania-Giappone (Gruppo E) – Rai1

17:00 – Spagna-Costa Rica (Gruppo E) – Rai3

20:00 – Belgio-Canada (Gruppo F) – Rai1

Giovedì 24 novembre

11:00 – Svizzera-Camerun (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Portogallo-Ghana (Gruppo H) – Rai2

20:00 – Brasile-Serbia (Gruppo G) – Rai1

Venerdì 25 novembre

11:00 – Galles-Iran (Gruppo B) – Rai2

14:00 – Qatar-Senegal (Gruppo A) – Rai2

17:00 – Olanda-Ecuador (Gruppo A) – Rai3

20:00 – Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B) – Rai1

Sabato 26 novembre

11:00 – Tunisia-Australia (Gruppo D) – Rai2

14:00 – Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C) – Rai2

17:00 – Argentina-Messico (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Francia-Danimarca (Gruppo D) – Rai1

Domenica 27 novembre

11:00 – Giappone-Costa Rica (Gruppo E) – Rai2

14:00 – Belgio-Marocco (Gruppo F) – Rai1

17:00 – Croazia-Canada (Gruppo F) – Rai1

20:00 – Spagna-Germania (Gruppo E) – Rai1

Lunedì 28 novembre

11:00 – Camerun-Serbia (Gruppo G) – Rai2

14:00 – Corea del Sud-Ghana (Gruppo H) – Rai2

17:00 – Brasile-Svizzera (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Portogallo-Uruguay (Gruppo H) – Rai1

Martedì 29 novembre

16:00 – Olanda-Qatar (Gruppo A) – Rai1

16:00 – Ecuador-Senegal (Gruppo A – Rai1

20:00 – Galles-Inghilterra (Gruppo B) – Rai1

20:00 – Iran-Stati Uniti (Gruppo B) – RaiSport

Mercoledì 30 novembre

16:00 – Tunisia-Francia (Gruppo D) – Rai1

16:00 – Australia-Danimarca (Gruppo D) – RaiSport

20:00 – Polonia-Argentina (Gruppo C) – Rai1

20:00 – Arabia Saudita-Messico (Gruppo C) – RaiSport

Giovedì 1 dicembre

16:00 – Croazia-Belgio (Gruppo F) – Rai1

16:00 – Canada-Marocco (Gruppo F) – RaiSport

20:00 – Giappone-Spagna (Gruppo E) – Rai1

20:00 – Costa Rica-Germania (Gruppo E) – RaiSport

Venerdì 2 dicembre

16:00 – Corea del Sud-Portogallo (Gruppo H) – Rai1

16:00 – Ghana-Uruguay (Gruppo H) – RaiSport

20:00 – Camerun-Brasile (Gruppo G) – Rai1

20:00 – Serbia-Svizzera (Gruppo G) – RaiSport

Sabato 3 dicembre

16:00 – 1A-2B (Ottavo 1) – Rai1

20:00 – 1C-2D (Ottavo 2) – Rai1

Domenica 4 dicembre

16:00 – 1D-2C (Ottavo 3) – Rai1

20:00 – 1B-2A (Ottavo 4) – Rai1

Lunedì 5 dicembre

16:00 – 1E-2F (Ottavo 5) – Rai1

20:00 – 1G-2H (Ottavo 6) – Rai1

Martedì 6 dicembre

16:00 – 1F-2E (Ottavo 7) – Rai1

20:00 – 1H-2G (Ottavo 8) – Rai1

Venerdì 9 dicembre

16:00 – Ottavo 5-Ottavo 6 (Quarto 1) – Rai1

20:00 – Ottavo 1-Ottavo 2 (Quarto 2) – Rai1

Sabato 10 dicembre

16:00 – Ottavo 7-Ottavo 8 (Quarto 3) – Rai1

20:00 – Ottavo 4-Ottavo 3 (Quarto 4) – Rai1

Martedì 13 dicembre

20:00 – Quarto 2-Quarto 1 (Semifinale 1) – Rai1

Mercoledì 14 dicembre

20:00 – Quarto 4-Quarto 3 (Semifinale 2) – Rai1

Sabato 17 dicembre

16:00 – Finale terzo posto – Rai1

Domenica 18 dicembre

16:00 – Finale Coppa del Mondo – Rai1