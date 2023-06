Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme: ‘Sono felice di averlo incontrato’

Monica Bellucci e Tim Burton si sono incontrati per la prima volta nel 2006 al Festival di Cannes, dove entrambi erano presenti per presentare i loro film. All’epoca, però, non è scattata la scintilla. I due si sono persi di vista per anni, fino a quando non si sono ritrovati nel 2022 a Lione, al Lumière Film Festival. Lì è successo qualcosa di magico: i due hanno scoperto di avere una forte attrazione reciproca e hanno iniziato a frequentarsi. Da allora non si sono più separati e hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. Monica Bellucci e Tim Burton non sono solo innamorati, ma anche colleghi. I due stanno infatti per lavorare insieme sul set di “Beetlejuice 2”, il sequel del film cult del 1988 che ha consacrato la fama di Burton e che vedrà il ritorno di Michael Keaton nel ruolo del bizzarro fantasma. Monica interpreterà la moglie di Beetlejuice, un personaggio misterioso e intrigante. I due si dicono entusiasti di questa nuova sfida professionale e di poter condividere la loro passione per il cinema.

Monica Bellucci: una dichiarazione d’amore senza mezzi termini

“Sono felice di averlo incontrato, è il compagno della mia vita, lo amo”, ha dichiarato Monica Bellucci a Elle France, svelando i dettagli della sua relazione con Tim Burton. L’attrice ha aggiunto di avere un grande rispetto per il regista, sia come uomo che come artista, e di essere entusiasta di lavorare con lui. “È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita, conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”, ha affermato.

Due storie precedenti finite in modo diverso

Monica Bellucci e Tim Burton hanno alle spalle due matrimoni finiti e figli. L’attrice è stata sposata con Vincent Cassel dal 1999 al 2013, con cui ha avuto due figlie, Deva e Leonie. Il regista si è separato nel 2014 dalla moglie e attrice Helena Bonham Carter, con cui si era sposato nel 2001, e da cui ha avuto due figli, Billy e Nell. Entrambi hanno mantenuto buoni rapporti con i loro ex partner e si sono dedicati alla loro carriera e alla loro famiglia.

Due talenti eccezionali che si uniscono sul grande schermo

Monica Bellucci e Tim Burton sono due icone del cinema mondiale, apprezzati per il loro stile unico e originale. L’attrice ha recitato in oltre 60 film, tra cui “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola, “Malena” di Giuseppe Tornatore, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions” delle Wachowski, “La passione di Cristo” di Mel Gibson, “I fratelli Grimm e l’incantevole strega” di Terry Gilliam e “Spectre” di Sam Mendes. Il regista ha firmato opere indimenticabili come “Edward mani di forbice”, “Batman”, “Nightmare before Christmas”, “Big Fish”, “Alice in Wonderland” e “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”. Ora i due si apprestano a girare insieme “Beetlejuice 2”, il seguito della commedia horror che ha lanciato la carriera di Burton e che vedrà il ritorno di Michael Keaton nel ruolo del folle fantasma.

Una coppia che fa sognare i fan

Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia che fa sognare i fan del cinema e non solo. I due hanno ricevuto molti messaggi di auguri e di ammirazione sui social network, dove hanno condiviso alcune foto della loro vita insieme. Molti li considerano una coppia perfetta, in grado di unire bellezza, intelligenza, creatività e passione. Altri li vedono come una fonte di ispirazione per credere nell’amore a ogni età e in ogni circostanza. In ogni caso, Monica Bellucci e Tim Burton hanno dimostrato che l’amore non ha confini né limiti.