Monica Vitti, chi è il marito Roberto Russo: età, carriera, matrimonio e figli

Nuovo imperdibile appuntamento con la trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Tra i temi della puntata ci sarà anche il ricordo dell’attrice Monica Vitti. Ma se dal punto di vista professionale sappiamo praticamente tutto di lei si può dire lo stesso di quello che era sua sfera privata? Cerchiamo allora di saperne di più con questo articolo e in particolare scopriamo cosa si sa sul compagno Roberto Russo.

Chi è Roberto Russo il marito di Monica Vitti

Monica Vitti è stata una grande attrice italiana purtroppo scomparsa nel 2022. Quest’anno la ricordiamo nel primo anniversario della sua morte che ricorre il 2 febbraio. L’attrice, il suo vero nome era Maria Luisa Ceciarelli, aveva 90 anni, si è contraddistinta nel corso della sua lunga carriera per la sua indimenticabile voce per le sue interpretazioni drammatiche. Non a caso ha collezionato numerosi premi, tra cui cinque David di Donatello, tre Nastri D’Argento, un Ciak d’oro e un Leone d’oro alla carriera. Monica Vitti, in oltre 40 anni, è stata protagonista al cinema, in tv ma anche nel doppiaggio, sempre con il suo caratteristico stile. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Intanto che era sposata. Il suo “lui”, che gli è rimasto accanto fino alla morte, è Roberto Russo, di professione fotografo di scena e regista. E’ nato a Roma il 28 settembre 1947 e oggi pertanto ha 75 anni. Ha vinto in carriera il David di Donatello come miglior regista emergente per l’opera Flirt negli anni ’80. Ha anche lavorato con la stessa Vitti come ad esempio in Francesca è Mia (1986).

La vita privata del fotografo di scena e regista Roberto Russo

La vita privata del fotografo di scena era condivisa, come per il set, con Monica Vitti. I due, dopo 17 anni di fidanzamento, si erano sposati con rito civile in Campidoglio. La coppia ha condiviso insieme la vita fino alla morte dell’attrice avvenuta lo scorso anno. Monica Vitti, lo ricordiamo, aveva avuto altre due importanti storie d’amore: la prima con il regista Michelangelo Antonini, poi con il Direttore della fotografia Carlo Di Palma. Prima di fidanzarsi e sposarsi con Roberto Russo.

Roma omaggia Monica Vitti tra amore e arte