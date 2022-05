Morto Richard Benson, questa volta non ce l’ha fatta: ecco le sue ultime parole

A darne il triste annuncio un post pubblicato nel suo profilo ufficiale di Facebook. Purtroppo il cantante, considerato da tanti un vero e proprio mito, ha lasciato tutti oggi all’età di 67 anni. Un’altra anima di un’artista meraviglioso che lascia un vuoto immenso nel mondo della musica.

L’addio di Richard Benson

“Se muoio, muoio felice“. Era nella sua casa a Roma quando ha pronunciato queste ultime parole prima di lasciare definitivamente il suo posto. Il musicista, di origine britannica, ha fatto innamorare diverse generazioni. Il suo essere fuori dagli schemi, comunicare con una chitarra emozioni che non trovano parole, amare incondizionatamente e perdutamente il suo pubblico e la sua Italia. Queste sono solo poche delle tante descrizioni che i fan scrivono per ricordarlo. Il mondo della musica ha perso uno dei pilastri che non potrà più tornare.

Fuori dagli schemi

Sembrava che le sue dita fossero progettate per suonare le corde della chitarra e che la sua anima fosse pensata per stare su un palco. Lui aveva un modo tutto suo di vivere la vita e soprattutto l’arte. I suoi show erano estremi. A volte insulti, a volte oggetti sul palco (polli o pannolini), altre volte comportamenti incomprensibili, eppure lunghissime file per aspettarlo. Avere un altro Richard Benson sarà davvero impossibile.