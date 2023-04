Morto suicida pronipote di Lino Banfi: aveva solo 18 anni

Dramma in famiglia per l’attore e comico Lino Banfi. Il pronipote appena 18enne è morto dopo esserci lanciato nel vuoto da un palazzo di Vimodrone a Milano. Per il ragazzo, dopo uno spaventoso volo dal settimo piano, non c’è stato nulla da fare. Da chiarire i motivi del gesto. A commentare la notizia con un commovente post è stata Rosanna Banfi, figlia di Lino.

Lino Banfi, morto il pronipote Amanuel: si è suicidato

La vittima si chiamava Amanuel e come detto aveva appena 18 anni. Come riportato dal Corriere della Sera il dramma si sarebbe consumato nella giornata di domenica. Un gesto improvviso che resta al momento senza una spiegazione. Un dolore straziante per la famiglia Banfi con l’attore già molto provato dalla scomparsa dell’amata moglie. E adesso questo nuovo dramma.

La lettera di Rosanna Banfi

A dare la triste notizia dell’accaduto è stata Rosanna Banfi, la figlia di Lino. Sui social, nelle scorse ore, è apparso un lungo post in cui l’attrice ha voluto ricordare Amanuel, morto così giovane e in questo modo così terribile.

“Cara mamma, oggi è il tuo compleanno ma per fortuna non sei qui. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia”.

Rosanna parla quindi del giovane:

“Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per “il viaggio senza ritorno” lasciando i genitori e tutti noi basiti a chiederci perché”.

Il messaggio torno nuovamente al pensiero della mamma: “Meno male che non ci sei, sarebbe stato troppo per te e per la tua sensibilità”.