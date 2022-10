Moto GP domenica 16 ottobre: a che ora e dove vedere il GP Australia 2022. Gli orari della replica su TV8

Ci siamo, manca poco per il terzultimo appuntamento del motomondiale 2022! Domenica 16 ottobre la moto GP è infatti pronta a tornare in pista. Sarà live da Phillip Island il GP di Australia e vedrà contendersi Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Leggi anche: Moto GP Thailandia: a che ora e dove vedere la gara oggi in tv (diretta, streaming e replica in chiaro)

Moto GP Australia: orario e dove vederla

La gara del Moto GP inizierà alle 5, Moto3 alle 2 e Moto2 alle 3.20, e sarà trasmessa su Sky Sport Moto GP, Sky sport Uno e in streaming su Now. Se non riusciste a sintonizzarvi, niente paura! Ampio spazio sarà infatti dato alle repliche alle 8, alle 11 e alle 14, tutte in differita su TV8! Inoltre, il GP sarà disponibile per gli abbonati nella sezione on demand.

Gli orari della replica del moto GP su tv8

Venerdì 14 ottobre:

Ore 00.00: prove libere 1 Moto3

Ore 00.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 1.50: prove libere 1 Moto2

Ore 4.10: prove libere 2 Moto3

Ore 5.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 6.05: prove libere 2 Moto2

Ore 7: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

Ore 7.45: prove libere 2 MotoGP (replica)

Ore 8.45: prove libere 2 Moto2 (replica)

Ore 9.45: Paddock Live Show (replica)

Ore 10.30: prove libere 2 Moto3 (replica)

Ore 11.15: prove libere 2 MotoGP (replica)

Ore 12.15: Paddock Live Show (replica)

Sabato 15 ottobre:

Ore 00.00: prove libere 3 Moto3

Ore 00.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 1.50: prove libere 3 Moto2

Ore 3.30: qualifiche Moto3

Ore 4.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 5.10: qualifiche MotoGP

Ore 6.10: qualifiche Moto2

Ore 7: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

Ore 8: conferenza stampa qualifiche

Ore 8.30: qualifiche MotoGP (replica)

Ore 10.30: Paddock Live Show (replica)

Ore 12: qualifiche MotoGP (replica)

Ore 13: Paddock Live Show (replica)

Domenica 16 ottobre: