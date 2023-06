Musicultura 2023: chi sono i finalisti, ospiti, date e programma completo

Torna Musicultura 2023, lo storico festival che celebra la canzone popolare e d’autore e che mette in luce i talenti emergenti, ospitando ogni anno i grandi nomi della musica italiana. La manifestazione, dal 19 al 24 giugno, animerà la città di Macerata con una serie di eventi culturali e spettacoli e si concluderà con le due serate finali allo Sferisterio, lo splendido e singolare teatro all’aperto simbolo delle Marche. La 34° edizione di Musicultura è stata presentata ieri in RAI a Roma, nella Sala degli Arazzi di Viale Mazzini, alla presenza dei rappresentanti dell’organizzazione, delle istituzioni e dei media partner. Tra questi, spicca la Rai, che seguirà con diversi canali e programmi l’evoluzione del festival, dando visibilità e voce ai protagonisti del concorso e agli ospiti illustri.

Musicultura 2023, chi sono i finalisti e i conduttori

A condurre le due serate finali, in programma il 23 e il 24 giugno, ci sarà Flavio Insinna, attore e presentatore di grande esperienza e sensibilità, affiancato da Carolina Di Domenico, giornalista e critica musicale di Radio 1. Rai Radio 1 trasmetterà in diretta la prima serata e in differita la seconda, mentre Rai 2 realizzerà uno speciale televisivo che andrà in onda in seconda serata e che sarà diffuso in tutto il mondo da Rai Italia. Anche TGR, Rainews24, Rai Canone e RaiPlay Sound racconteranno le varie fasi del festival, dalla selezione dei finalisti alla premiazione del vincitore assoluto.

I finalisti di Musicultura 2023 sono otto artisti che hanno scritto e interpretato le canzoni con cui si sono candidati al concorso. Si tratta di AMarti con “Pietra” (Ferrara), Ilaria Argiolas con “Vorrei guaritte io” (Roma), cecilia con “Lacrime di piombo da tenere con le mani” (Pisa), Lamante con “L’ultimo piano” (Schio, VI), Simone Matteuzzi con “Ipersensibile” (Milano), Santamarea con “Santamarea” (Palermo), Cristiana Verardo con “Ho finito le canzoni” (Lecce) e Zic con “Futuro stupendo” (Firenze).

Le loro canzoni sono state scelte tra oltre duemila proposte da un comitato artistico di garanzia composto da nomi prestigiosi del mondo della cultura e della musica, tra cui Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Dacia Maraini, Enrico Ruggeri e Sandro Veronesi. I finalisti si sono esibiti dal vivo nelle audizioni tenutesi a Recanati dal 24 febbraio al 5 marzo, dove hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con ospiti come Morgan, Fabrizio Bosso e Margherita Vicario.

La sfida finale e gli ospiti

Qui i finalisti si sfideranno sul palco davanti a una giuria popolare composta dai 2.400 spettatori presenti, che voteranno il vincitore assoluto 2023. Oltre al premio in denaro di 10 mila euro, il vincitore avrà anche la possibilità di incidere un album prodotto da Musicultura. Ma Musicultura non si limita alla singola esperienza del festival; quest’ultima infatti crea uno spazio in cui ospiti già affermati si aprono a un dialogo che raccoglie e crea un ponte generazionale tra il passato, il presente e il futuro della musica italiana. Tra gli ospiti annunciati per le due serate finali ci sono Ermal Meta, Paola Turci, Santi Francesi, Fabio Concato, Chiara Francini e Dardust, che si alterneranno sul palco con i finalisti, regalando al pubblico momenti di grande emozione e qualità.

La Controra e le iniziative collaterali

Musicultura è anche un festival che coinvolge l’intera città di Macerata, con la rassegna La Controra, che dal 19 al 24 giugno proporrà eventi di varia natura, dai concerti, ai recital, ai dibattiti, tutti ad ingresso libero, nei luoghi più suggestivi della città: piazze, cortili, sale di antichi palazzi del centro storico. Tra gli ospiti di La Controra ci sono Ron, Gianmarco Carroccia, Francesco Gabbani, Brunori Sas, Eugenio Finardi e tanti altri. E’ un festival che promuove la cultura e l’arte, attraverso una serie di iniziative collaterali che coinvolgono le scuole, le università, le biblioteche e i musei della città. Tra queste, spicca la mostra fotografica “Musicultura: 34 anni di canzone d’autore”, che ripercorre la storia del festival attraverso le immagini dei suoi protagonisti.

Musicultura è dunque un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura, un’occasione per scoprire nuovi talenti e riascoltare grandi artisti, un’esperienza da vivere in una città ricca di storia e bellezza. Per informazioni e biglietti: www.musicultura.it.