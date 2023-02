Renzo Rubino a Sanremo 2023 con Levante: chi è, età, carriera, canzoni, Instagram

Duetti a Sanremo 2023. Ci siamo, il Festival è finalmente iniziato e tutti i concorrenti si stanno alternando sul palco dell’Ariston presentando i loro brani inediti e incantando il pubblico tutto, sia a casa che davanti al palco dell’Ariston. Come da anni, ormai, il padrone di casa e direttore artistico è Amadeus, il quale ha pianificato tutto nel dettaglio per questa ennesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Nella giornata del 30 gennaio scorso, poi, erano stati annunciati anche i nomi che proprio questa sera si esibiranno in duetti sul palco, e già allora era iniziato il grande funnel che ci ha portati sino ad ora. Proprio in questa serata, tra i tanti ospiti, si esibiranno anche Renzo Rubino a Sanremo 2023 con Levante. Ma siete davvero sicuro di conoscerlo? Leggete l’articolo per scoprire qualcosa in più su di lui.

Renzo Rubino a Sanremo 2023: chi è il cantautore del duetto con Levante

Renzo Rubino nasce nella città di Taranto, ma tutta la sua infanzia e adolescenza la trascorrerà a Martina Franca, in provincia. All’anagrafe è segnato come Oronzo Rubino, e la sua data di nascita è il 17 marzo 1988. Parliamo di un cantautore e musicista italiano, per chi non lo sapesse, dal discreto successo.

Gli esordi e il primo album

A Martina Franca trascorre gli anni più spensierati della sua vita giovanile. Qui frequenta il liceo artistico Lisippo. Subito dopo, all’età di 19 anni, conclusi gli studi dell’obbligo, forma un gruppo musicale dal nome KTM, diventando pianista e cantante in un rinomato nightclub pugliese. Sono anni in cui il cantautore si fa le ossa e inizia a definire il proprio stile cantautoriale, molto ricercato ed alternativo, con testi pregni e ben strutturati. A partire dal 2008 inizia ad esibirsi sulla piazza pugliese con Pianafrasando, piccolo spettacolo musicale (voce e piano) e nel 2010 esce il suo primo album Farfavole, prodotto dall’etichetta discografica Spaghetti Record. Un’altra soddisfazione arriva nel 2011, grazie al brano tormentone Bignè, il quale è anche tra i vincitori del Festival Musicultura di Macerata.

Sanremo Giovani 2013 e il secondo album

Il 2013, invece, è l’anno in cui supera le selezioni dell’Area Sanremo, partecipando così al contest nella categoria giovani, grazie ad un singolo molto importante che porta all’attenzione del pubblico la tematica dell’amore gay intitolato Il postino (amami uomo). Un brano importante, che si piazza al 3º posto nella finale del 15 febbraio 2013, aggiudicandosi però il Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini”.

Le canzoni più belle di Renzo Rubino

A partire da quella partecipazione all’edizione di Sanremo, la sua sarà una scalata continua verso il successo. Anche quest’anno salirà sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023, duettando con Levante. Intanto, ecco una lista delle canzoni di maggior successo in ordine cronologico:

2013 – Il postino (amami uomo)

2013 – Pop

2014 – Ora

2014 – Sottovuoto

2017 – La La La

2018 – Custodire

2018 – Il segno della croce

2019 – Dolcevita

2020 – Porto Rubino

2021 – Lasciami stare

2021 – Giocare

Instagram e social

Molto seguito anche sui social, in particolare Instagram: Renzo Rubino vanta un seguito di ben 17.200 follower.