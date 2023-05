Flavio Insinna lascia l’Eredità? Ecco chi prenderà il posto del conduttore su Rai 1

Che la Rai abbia in mente uno stravolgimento di conduttori e giornalisti a partire dalla prossima stagione autunnale, ormai, è una notizia risaputa. Dopo che Fabio Fazio, ha salutato il suo pubblico, lasciando il timone di ‘Che tempo che fa’ su Rai 3, sembra siano ancora tante altre le novità in cantiere. E allora i telespettatori che seguono con passione e interesse da anni L’Eredità si stanno chiedendo se anche Flavio Insinna lascerà la conduzione del game show televisivo più seguito. Insinna cosa farà? Resterà o verrà sostituito?

Rumors di una sostituzione anche a L’Eredità

I rumors vogliono che anche l’ormai famosissimo conduttore che tiene compagnia agli italiani da anni su Rai 1 sia destinato a lasciare il suo posto. Indiscrezioni parlavano di un suo avvicendamento con Pino Insegno, che avrebbe un saldo legame di amicizia con il premier Giorgia Meloni. Ma, almeno per il momento, si tratta di chiacchiere che non hanno trovato conferma dai dirigenti Rai.

Insinna lascerà per occuparsi di nuovi progetti?

In queste ore, però, le voci si stanno facendo insistenti e annunciano il cambiamento a partire dal 1 gennaio prossimo. Con l’arrivo del 2024, quindi, Flavio Insinna potrebbe davvero lasciare il suo pubblico, ma non è escluso che per lui la Rai abbia in serbo altri progetti: una trasmissione in prima serata… chissà. O forse Flavio tornerà sul piccolo schermo come attore? Resta ancora tutto da vedere…

Tante le indiscrezioni su conduttori e avvicendamenti

Nonostante per giorni si sia sentito fare il nome di Pino Insegno, come successore di Insinna, non sembra che l’attore sia destinato a ricoprire questo ruolo. La verità è che, allo stato attuale, sia l’eventuale sostituzione sia i papabili candidati restano solo ipotesi che non trovano alcuna conferma dai canali ufficiali. Bisogna pazientare per sapere cosa ha in programma Mamma Rai per i suoi telespettatori.