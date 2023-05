Chi sono i nuovi conduttori Rai da settembre 2023? Da Pino Insegno a Lorella Cuccarini, nomi e programmi

Al momento la Rai presenta un ‘calderone’ di nomi nuovi e ‘vecchi’ pronti a dare un volto nuovo alla televisione pubblica. Un’idea per ‘aiutare l’azienda a uscire un’impasse industriale complessa’ ha detto l’ad Roberto Sergio. Come riporta Il Messaggero, la difficoltà principale sarà sostituire alla conduzione del programma in onda su Rai 3 la domenica sera Fabio Fazio, passato a Discovery. Si parla di Alessandro Cattelan, ma di certezze, almeno per ora sembra ce ne siano poche. Anche la scelta del successore di Lucia Annunziata, sempre su Rai 3 la domenica pomeriggio, non sembra facile, anche se si parla di Monica Maggioni. Tante indiscrezioni che per ora restano tali, visto che non arrivano conferme ufficiali.

Tante le novità che annunciano in casa Rai

Tra i tanti rumors c’è anche quello dell’arrivo di Laura Tecce, alla quale affidare un programma pomeridiano che sia tale da dare filo da torcere a Tagatà su La7. E dubbi, pare stiano iniziando a sorgere anche intorno alle presenze di Corrado Augias e Massimo Gramellini. Un rimescolamento di incarichi che sembra non escluda neanche Report che, si vocifera, possa passare in prima serata la domenica. Ma resterebbe da trovare una trasmissione da mandare in onda il lunedì… E allora si parla di un talk show politico da affidare a Nicola Porro.

Quali saranno le conferme e quali i volti nuovi

In tutto questo bailamme resta in forse anche Serena Bortone, con ‘Oggi è un altro giorno’. C’è chi dichiara che la conduttrice stia per ‘migrare’ sul Nove, proprio come Fazio e chi è certo che resterà al suo posto. Ma sono ancora tanti altri i cambiamenti che sembrano in programma dentro casa Rai. Nonostante tre grandi conferme: Milly Carlucci alla guida di Ballando con le Stelle, Carlo Conti a Tale e Quale Show e Antonella Clerici a The voice senior, non sembrano escludersi grandi novità. Potrebbero, infatti, trovare spazio Enrico Brignano e Pino Insegno, quest’ultimo forse al timone de L’Eredità. Al momento tutti rumors che annunciano cambiamenti, ma nessuna ufficialità. Non resta che attendere…