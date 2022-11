Nadia Rinaldi è fidanzata? Chi è il compagno attuale e cosa sappiamo

Ha avuto molti amori nella sua vita Nadia Rinaldi, l’attrice italiana e amatissima dal pubblico che oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone. Dalla carriera ai lavori con il grande Gigi Proietti fino alla sfera sentimentale: dopo tante delusioni, rapporti giunti al capolinea e due meravigliosi film, il cuore della Rinaldi batte per qualche uomo fortunato? Ci sono novità sulla sua vita privata?

Gli amori di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi ha avuto una relazione con il regista Mauro Mandolini. Dall’unione è nato il figlio Riccardo nel 2000. Nel 2003, l’11 ottobre, ha sposato Ernesto Ascione a Roma, nella chiesa di San Marco. Ma è nel 2008 che è diventata nuovamente madre di una bambina, Francesca Romana, nata dall’unione con il pittore Francesco Toraldo. I due si sono sposati nel 2010 e sono stati insieme per ben due anni. Sappiamo che ha vissuto a Pescara, ma dopo la separazione è tornata a vivere a Roma con i figli.

E Nadia spesso ha parlato dei suoi amori, ma soprattutto dell’ultimo ex marito, che sembrerebbe essere stato poco presente nella vita della figlia.

Il rapporto con l’ex marito Francesco Toraldo

“Il mio ex marito è poco presente nella vita di mia figlia, temo che un giorno diventeranno quasi estranei” – aveva detto l’attrice ai microfoni di Storie Italiane nel 2019. “Riccardo è nato in una situazione in cui non c’era più una relazione, un matrimonio. Lui è cresciuto con la mamma e ha proseguito a vedere il papà. Il problema ce l’ho con la bimba, che ho avuto da un uomo che ho sposato. Ci siamo separati da tempo, ma non si arriva a un accordo” – ha spiegato la Rinaldi all’epoca. Lei vive a Roma, lui in Sicilia. E la distanza nei rapporti non aiuta.

La relazione con Ivano Marino

Dopo la fine di quel matrimonio, Nadia ha cercato di rialzarsi e tornare a sorridere. E ha avuto una relazione con Ivano Marino. Galeotto, in quel caso, è stato il programma Jump – Stasera mi tuffo. I due, infatti, sono stati paparazzati in un ristorante di Roma un po’ di anni fa e i giornali scandalistici e di gossip avevano parlato di una relazione.

Al momento nella vita della Rinaldi non sembrerebbe esserci un uomo. Sui social, dove è seguitissima e molto attiva, non fa trapelare nulla. Pubblica scatti della sua vita quotidiana, spesso in compagnia dei figli, ma nulla su un eventuale fidanzato. Chissà!