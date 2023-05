Natalia Estrada, che fine ha fatto oggi l’ex moglie di Giorgio Mastrota: la passione per l’equitazione, chi è la figlia Natalia Jr

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Giorgio Mastrota, il ‘re’ delle televendite in compagnia della figlia Natalia jr. Insieme parleranno della loro vita e di Natalia Estrada, l’ex moglie e mamma di lei. Natalia è andata avanti con la sua vita e si è risposata, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi!

Che fine ha fatto Natalia Estrada?

Natalia Estrada è stata una delle più importanti e rinomate showgirl degli anni ’90, tra la penisola iberica e l’Italia. Il suo debutto sul piccolo schermo è stato un gran successo ed è avvenuto nel 1992 insieme al marito Giorgio Mastrota. Nello stesso anno i due sono convolati a nozze e dopo tre anni è nata la loro unica figlia: Natalia Jr. La crisi è arrivata dopo poco e nel 1998 hanno divorziato. Da quel momento, per la showgirl è iniziato un periodo molto difficile. Ha continuato a lavorare in tv, ma si è resa conto che quel mondo frenetico e fatto di apparenze non faceva più per lei.

L’abbandono della tv

A partire dal 2003 ha iniziato ad apparire in tv con sempre meno frequenza e dopo un grande atto di coraggio, ha deciso di lasciare tutto e seguire la sua vera vocazione. Ha venduto la sua casa a Milano e l’ha svuotata da tutti i ricordi, durante un’intervista ha ripercorso quei momenti: “Ho buttato tutte le riviste e le cassette in cui c’ero io. Ho cambiato vita, mi sentivo un’altra persona“. Così si è trasferita nella natura e ha aperto un centro di equitazione. Proprio in questo mondo ha conosciuto il suo amore: Andrea Mischianti, un espero di cavalli ed esperto istruttore. Ecco uno scatto con il marito:

La passione per l’equitazione e il suo ranch

Natalia Estrada e il marito Andrea Mischianti sono convolati a nozze nel 2006, dopo pochissimi mesi di fidanzamento. Nello stesso anno hanno aperto e fondato la Rench Academy. Qui, si dedicano insieme alle lezioni di equitazione per grandi e piccini in un luogo immerso nella natura. Non solo, hanno aperto una succursale della loro accademia a Yellowstone, in Montana, in un luogo selvaggio e sperduto nella bellezza della natura. Così, Natalia viaggia continuamente tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Natalia Estrada oggi e il rapporto con Giorgio Mastrota

Natalia Estrada ha raccontato di star vivendo il periodo più bello della sua vita, immersa nella natura, con i suoi adorati cavalli e il suo amore “Drew”. Sappiamo che lei e Giorgio Mastrota non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto, adesso che la figlia è grande. L’ultima volta che si sono sentiti, lui ha telefonato a lei per farle gli auguri per il cinquantesimo compleanno. Natalia ha risposto facendo gli auguri per il suo nuovo matrimonio. Insomma, nessun rancore fra i due. Natalia Estrada tornerebbe mai in tv? Ha risposto di non escluderlo completamente, ma nel palinsesto non trova nulla che la convinca. “Se un programma parlasse di cavalli e mi chiamassero, io andrei” ha dichiarato.