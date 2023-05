Natalia Estrada, chi è il marito Andrea Mischianti: età, lavoro, oggi, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Giorgio Mastrota, il ‘re’ delle televendite che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, poi finito, con l’ex moglie spagnola Natalia Estrada. Lei è andata avanti con la sua vita e si è riposata, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è il suo attuale marito Andrea Mischianti!

La vita privata di Natalia Estrada

Natalia Estrada ha avuto una vita privata non molto semplice: la showgirl spagnola naturalizzata italiana, si è trasferita nel bel paese per inseguire i suoi sogni e l’amore. Ha debuttato sul piccolo schermo nel 1992 insieme al marito Giorgio Mastrota, nello stesso anno i due sono convolati a nozze e il loro sembrava un amore eterno. Nel 1995 è nata la loro prima figlia: Natalia Jr. Dopo la nascita della figlia, la coppia è stata attraversata da una lunga crisi, che li ha portati, nel 1998, dopo 5 anni, a divorziare. La ballerina ha affrontato un periodo difficile, ma ha visto la luce in fondo al tunnel quando ha deciso di lasciare tutto, vendere la sua casa a Milano e trasferirsi in mezzo alla natura per coronare il suo sogno: un centro d’equitazione. Questo nuovo percorso di vita l’ha portata a conoscere un interessante istruttore d’equitazione: un certo Andrea Mischianti.

Chi è il marito Andrea Mischianti: età, lavoro, foto e Instagram

Andrea Mischianti è il nuovo amore di Natalia Estrada. Di lui non si hanno molte informazioni perché è completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Da sempre, la sua unica passione sono stati i cavalli e ha dedicato la vita a scoprire e perfezionare le tecniche di equitazione. Sappiamo soltanto che ha 55 anni, 5 in più della moglie e insieme hanno aperto e fondato la Rench Academy. Qui, si dedicano insieme alle lezioni di equitazione per grandi e piccini. La ballerina ha dichiarato: “Mi ha colpito la sua anima selvaggia”. Ha proseguito: “Drew è sempre stato legato ai cavalli, in lui ho ritrovato quella purezza, ha qualità primitive e semplici. Non ha filtri nel bene e nel male, è molto chiaro, per lui o è bianco o è nero”.

L’amore della coppia

Natalia Estrada e Andrea Mischianti si sono conosciuti nel 2006 grazie alla passione comune per i cavalli e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono innamorati e non si sono più lasciati, anzi. Dopo solo un anno di fidanzamento sono arrivati all’altare e hanno pronunciato il fatidico “Sì”. Andrea Mischianti è un istruttore di equitazione rinomato, potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram: