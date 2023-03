Natalia Paragoni: chi è, età, lavoro, chi è il fidanzato Andrea Zelletta, incinta, foto e Instagram

Dopo le puntate speciali dedicate al grande Maurizio Costanzo, scomparso esattamente una settimana fa all’età di 84 anni, nella sua Roma, Silvia Toffanin è pronta a tornare in onda su Canale 5. Perché è davvero difficile immaginare un weekend senza Verissimo. E la padrona di casa è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo e del cinema, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Proprio come faranno anche Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: i due si sono conosciuti a Uomini e Donne e ora stanno per diventare genitori, per la prima volta.

Cosa sappiamo su Natalia Paragoni

Natalia Paragoni è nata a Piantedo (Sondrio) il 24 dicembre 1997 ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nonostante la sua giovane età ha già da tempo iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro, come modella e ombrellina nelle gare di Moto Gp. Dopo il diploma al FSC Luigi Clerici Natalia ha lavorato anche come estetista. Nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne nei panni di “corteggiatrice”: sul trono Andrea Zelletta, il giovane pugliese che si è innamorato di lei e l’ha scelta. Ora, a distanza di anni, sono sempre più affiatati e complici nonostante qualcuno – mentre Andrea era nel Grande Fratello – avesse parlato di un presunto tradimento. Niente pare scalfire il loro amore.

Il lavoro come modella e influencer

Natalia oggi lavora come modella e influencer e vive a Milano con il suo Andrea. Ha lasciato, quindi, la Valtellina e la famiglia per trasferirsi nella capitale della moda. Oggi su Instagram è seguitissima: realizza tutorial sul trucco e nel 2021 ha anche pubblicato il suo primo libro ‘La vita secondo Naty’, dove ha deciso di mettere nero su bianco le sue vicende personali, dall’aborto spontaneo ai maltrattamenti subiti da un ex compagno.

La storia d’amore con Andrea Zelletta, Natalia è incinta

A Uomini e Donne Natalia ha deciso di partecipare come corteggiatrice, prima di Ivan Gonzalez, spagnolo, poi di Andrea Zelletta. Quest’ultimo si è innamorato di lei e l’ha scelta e ora, nonostante siano passati anni da quel giorno, i due sono complici, affiatati. E innamorati come non mai. Presto, tra l’altro, diventeranno anche genitori per la prima volta.

Natalia Paragoni: Instagram

Il profilo Instagram di Natalia è disponibile con l’username @natyparagoni dove posta spesso foto e Stories della sua vita privata. E qui conta su un milione di followers.