Nathaly Caldonazzo, chi è l’ex marito: età, lavoro, figli, foto e Instagram

La famosa showgirl Nathaly Caldonazzo sta per partire per una nuova e incredibile avventura. Salperà per l’Isola dei Famosi 2023 e dovrà affrontare tante sfide e avventure sull’isola sperduta in Honduras. Riuscirà a cavarsela? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo chi è il suo ex marito che l’ha fatta soffrire e perché si sono lasciati!

La vita privata di Nathaly Caldonazzo

La vita privata della showgirl è sempre stata molto turbolenta e ricca di delusioni. Tra le sue storie d’amore, non sono mancati i rimorsi e spesso ha raccontato di aver instaurato relazioni molto tossiche. Ricordiamo la sua storia con Massimo Troisi, finita soprattutto a causa della gelosia morbosa di lui. Anche la relazione con Andrea Ippoliti ha lasciato molti strascichi di angoscia e tristezza nella modella. Dopo la partecipazione a Temptation Island si è resa conto che il fidanzato non era chi pensava che fosse. Forse, però, la batosta più grande è arrivata dal padre di sua figlia: il noto imprenditore Riccardo Sangiuliano.

Chi è l’ex marito: età, lavoro, foto e Instagram

Riccardo Sangiuliano è una persona molto riservata, che non ama le luci dei riflettori e delle telecamere. Per queste ragioni si hanno davvero poche informazioni su di lui. Sappiamo soltanto che ha circa 50 anni e viene da una famiglia molto benestante. Si è laureato alla LUISS in Finanzia Aziendale e ha poi conseguito un master alla Columbia University specializzato in investimenti finanziari. Per anni ha lavorato in una banca svizzera, per poi diventare il capo di Assiteca Sim. Su di lui non sappiamo altro, se non che tra lui e la showgirl il rapporto è stato molto difficile e tossico. Insomma, lei ha raccontato più volte che si sono fatti molto male a vicenda.

La figlia di Nathaly Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano

I due si sono conosciuti nel 2004, si sono innamorati, poi però le strade si sono separate, ma non senza difficoltà. Dal loro amore è nata Mia Sangiuliano (chiamata così in onore di Mia Farrow, attrice simbolo del cinema americano). La showgirl ha dichiarato durante un’intervista: “È una ragazza molto forte e matura, molto più di me alla sua età. Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche e vedendo anche che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno!”. Infatti, sembra che Lisa sia molto intelligente e abbia salvato la madre da molte situazioni difficili.