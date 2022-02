Nathan Falco Briatore il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: chi è, dove è nato, scuola, data di nascita, tiktok, età

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo, lo show più atteso del weekend. In onda anche oggi, domenica 6 febbraio 2022 e condotto da Silvia Toffanin è pronto per puntare i suoi riflettori su molti interessanti ospiti. Tra loro anche Elisabetta Gregoraci insieme al figlioletto Nathan Falco Briatore: conosciamo meglio il ragazzo!

Nathan Falco Briatore: chi è, età, dove è nato, data di nascita, scuola

Nathan Falco Briatore è nato il 18 marzo 2010 sotto il segno dei Pesci. Tra un mese compirà dodici anni. Nonostante la giovane età, il ragazzo è già sotto i riflettori a causa della sua famiglia: la mamma è infatti la celebre modella Elisabetta Gregoraci, il papà è il noto imprenditore Flavio Briatore. Dalle ultime notizie pervenute Nathan vive a Montecarlo e lì frequenta la scuola più importante del luogo. Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. A detta di suo padre è un bambino molto maturo e posato, in grado di interessarsi a molte cose e assimilarle. Nathan è figlio unico e, nonostante i genitori siano separati, può contare sull’affetto e la presenza del padre e della madre.

Social media: Tiktok e Instagram

Attualmente, facendo delle ricerche, risulta che il profilo TikTok di nathanfalcobriatore (taggato dall’account ufficiale di Elisabetta Gregoraci) sia stato bloccato. Il suo profilo Instagram, @falconathanbriatore invece, conta ben 146mila follower.

