Nero a metà 3, anticipazioni terza puntata 18 aprile 2022: la trama degli episodi in onda a Pasquetta

Non dovrebbero esserci cambi di palinsesto, così Nero a metà, la fiction di successo di Rai 1 giunta alla sua terza stagione, andrà in onda anche nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile, sempre in prima serata. Si tratta di una serie tv molto amata e seguita, che vede tra i protagonisti l’attore Claudio Amendola, lui che veste i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri. Lo stesso che nella fiction è alla ricerca della verità sulla misteriosa scomparsa della moglie Clara. Ma cosa succederà nei prossimi e imperdibili episodi?

I due episodi di lunedì prossimo

Stando alle anticipazioni, nel primo episodio dal titolo ‘Nei suoi panni’, Carlo continua a indagare sul ladro ucciso sotto casa di Alba, sua figlia, ed è sempre più convinto che il responsabile della morte sia Pugliani, ma le prove a sostegno di questo scarseggiano. A rivelargli l’identità della vittima è Spartaco Mattei, un agente molto scorbutico della narcotici che ha identificato il malvivente con il nome di Suleyman.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘Un uomo’, in Commissariato arriverà una classe di liceo preoccupata per la scomparsa di una professoressa. Intanto, Monica è sempre più gelosa di Malik, che non riesce a considerarla come compagna. Mentre Alba condivide con Federico l’evoluzione delle ricerca sulla scomparsa della mamma e decide di frequentarlo. Oltre alla professoressa sparita nel nulla, gli agenti dovranno indagare su un notaio trovato morto in periferia, forse ucciso da un pirata della strada. Ma sarà davvero così?

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche di Nero a metà, lo ricordiamo, sono disponibili in forma gratuita sul portale Rai Play. L’appuntamento con la terza puntata, invece, è per lunedì 18 aprile, salvo cambiamenti del palinsesto.