Andrea Roncato, chi è la moglie Nicole Muscariello: età, data di nascita, lavoro, vita privata, figlia e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Domenica In. Oggi, 9 ottobre 2022, in studio da Mara Venier saranno numerosi gli ospiti pronti a raccontarsi, regalando al pubblico un momento di relax e spensieratezza. Tra di loro ci sarà anche Andrea Roncato, ma conosciamo meglio la sua dolce metà Nicole Moscariello!

Nicole Moscariello: la biografia

Nicole Moscariello ha 53 anni ed è la dolce metà di Andrea Roncato. Quest’ultimo, dopo il divorzio da Stefania Orlando, ha deciso di convolare in seconde nozze proprio con lei. Nicole Moscariello è nata nel 1968, ma di lei si hanno pochissime informazioni. Prima di conoscere Roncato, la donna era già diventata madre dell’attrice italiana Giulia Elettra Gorietti, conosciuta anche per aver fatto parte del cast della serie Suburra.

La figlia Giulia Elettra Gorietti

Mamma di Giulia Elettra Gorietti, come anticipato, l’attrice è nota per aver preso parte alla serie televisiva “Suburra”. Sposata con l’attaccante del Frosinone Pietro Iemello, dal loro amore nel 2018 è nata la piccola Violante e la Moscariello è così diventata nonna.

L’amore con Andrea Roncato

Sposati nel 2017 dopo sei anni di fidanzamento, un aneddoto simpatico — raccontato dallo stesso Roncato — si cela dietro la loro relazione. L’attore ha detto di aver conosciuto la figlia della Moscariello, la sopracitata Gorietti, durante le riprese del film Almeno tu nell’Universo e che in quella circostanza la donna avrebbe suggerito alla figlia di non andare a pranzo con Roncato.

Parlando di questa situazione, l’attore ha poi ironicamente detto che la Moscariello “si è sacrificata per salvare la figlia”. Un “sacrificio” che poi si è rivelato decisamente fortunato quello della donna, che adesso è felicemente al fianco dell’attore. Nicole Moscariello e Andrea Roncato vivono insieme a Roma.

Social

Nicole Moscariello ha un profilo Instagram e con l’account @nicolemoscariello vanta oltre 2mila followers!