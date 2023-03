Nikita Pelizon, chi è la migliore amica Giulia: età, lavoro, foto e Instagram

Sembrava così lontana, ma la fine del Grande Fratello Vip è quasi arrivata e il conto alla rovescia si può attivare. Il reality, che ha preso il via a metà settembre, continua ad appassionare i telespettatori. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, complicità sotto gli occhi di tutti, scontri, polemiche e amicizie nate in quelle quattro mura. E la parola ‘amicizia’ questa sera tornerà ingombrante nel corso della puntata, che vedrà al timone Alfonso Signorini. Sì, perché a Roma arriverà Giulia, la migliore amica di Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate. E che potrebbe anche diventare la prima finalista.

Cosa sappiamo su Giulia l’amica di Nikita del GF VIP

Nikita Pelizon è una concorrente molto amata fuori dalla casa del GF VIP e forse un po’ meno dai suoi coinquilini. Dopo la discussione con Luca Onestini, in casa i concorrenti si sono divisi: c’è chi la supporta, chi, invece, continua a prenderla di mira. E oggi l’amica Giulia entrerà lì, a Cinecittà, per farle una sorpresa e farle sentire tutto l’amore. Giulia sta gestendo il profilo Instagram della concorrente e in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000 ha raccontato di aver realizzato un power point con foto e video che consegnerà all’amica il prima possibile.

Il file power point

“Sì, contengono tutto il materiale di ciò che è accaduto dentro e fuori la casa e che Nikita dovrà conoscere una volta uscita. Oggi il file contiene 160/170 slide, che aumentano di giorno in giorno. E quasi un centinaio di video con brutte affermazioni dette su di lei” – ha spiegato Giulia. Di cui non conosciamo molto e che, sicuramente, impareremo a scoprire stasera, quando farà una sorpresa alla sua migliore amica.

Il parere di Giulia su Luca Onestini

E Giulia, questa sera, non starà certo zitta e parlerà anche del rapporto di Nikita con Luca. Già sulle pagine di Novella 2000 aveva detto: “Lei è stata attratta da Luca, ma con il tempo, certi lati del suo carattere non le sono piaciuti. Le registrazioni dimostrano che non si è inventata nulla. Luca ha dei tratti narcisisti ben definiti e segue degli schemi. Nikita vuole un rapporto civile, lui preferisce attaccarla e trovare pretesti per mandarla al televoto. Chi è quindi che fa il gioco sporco tra i due?”. E stasera ne vedremo delle belle, con le emozioni che non mancheranno!