Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono fidanzati? Ultime news sulla coppia, lei stasera sbarca in Honduras

Nikita Pelizon e Matteo Diamante di nuovo insieme? La vincitrice dell’ultimo GF Vip, Nikita Pelizon, sbarcherà stasera in Honduras per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nel corso degli ultimi mesi, la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini, e il suo trionfo, l’ha sicuramente portata a far parlare di sè, soprattutto in merito alle questioni di cuore, dalla sbandata per Luca Onestini, al suo complesso rapporto con l’ex Matteo Diamante. Quest’ultimo aveva fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia proprio per recuperare il rapporto con l’influencer. Ancora non si capisce quale sarà l’esito del loro riavvicinamento, ma i due hanno voluto lasciare un messaggio per i loro sostenitori.

L’ex coppia lancia un appello su Instagram prima dell’Isola

Nikita Pelizon e Matteo Diamante lanciano un appello ai loro fan con un video su Instagram. I due si sarebbero riavvicinati molto nel corso delle ultime settimane, ma non lasciano trapelare nessun ritorno di fiamma, almeno non al momento. La richiesta di entrambi è quella di rispettare i loro tempi senza ulteriori pressioni. L’influencer e modella potrebbe, infatti, lanciarsi dall’elicottero stasera per raggiungere playa Tosta ed unirsi al gruppo dei naufraghi di Canale5.

Le parole della Pelizon “Il mondo va troppo veloce e noi vogliamo fare le cose con più maturità”

Ad accompagnare le immagini del video anche alcune frasi sibilline della Pelizon:

“Sono state settimane folli…Stiamo creando un bellissimo rapporto precedentemente sfaldato, un’amicizia creata da zero, una fiducia che pian piano va riconquistata da entrambi ma con un evidente intesa.… La pressione ci stava portando a rovinare tutto, una si allontana e l’altro sparisce perché l’altra si allontana. Spesso quando si è arrabbiati o dubitanti si dicono cose che non si pensano. Il mondo va troppo veloce e noi vogliamo fare le cose con più maturità, questa volta, rimanendo sempre due folli ma semplici.

Questa settimana di silenzio da parte nostra e vostra è stata perfetta, perciò, siamo qua per dirvi che non abbiamo litigato, “costruiamo” o per lo meno ci proviamo, potrebbe essere che tra un mese uno dei due scappi o che tra un anno… Chi lo sa. Non prevediamo il futuro però, vi chiediamo per favore di continuare, finché non ci sarà chiara la situazione, a fare come avete fatto questa settimana che, senza quell’onda di pressing, è stato perfetta. Vi vogliamo bene”.