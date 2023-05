Isola dei Famosi 2023, anticipazioni puntata 22 maggio: ospiti, televoto, eliminati, arrivano Nikita e Aldo Montano

I giorni passano, ma i riflettori continuano a essere puntati sull’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione, ormai da anni, la padrona di casa Ilary Blasi. Tra polemiche, fraintendimenti, continue discussioni e colpi di scena, i naufraghi si stanno raccontando e si stanno facendo conoscere. E, con le loro storie stanno appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, quelli che non vedono l’ora di seguire la sesta e imperdibile puntata in onda stasera, lunedì 22 maggio. Ecco tutte le anticipazioni.

Helena, Pamela e Fabio stasera al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo la vittoria di Marco Mazzoli, che è diventato leader della settimana, e il rientro sull’isola di Nathaly Caldonazzo, tre naufraghi, tutti protagonisti a loro modo, sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Helena Prestes, la modella che continua a litigare con tutti (o quasi), di Pamela Camassa, sempre più determinata e Fabio Ricci dei Jalisse, che ha deciso di partecipare al reality con la moglie Alessandra. Chi di loro dovrà lasciare la Playa, questa sera? Stando ai primissimi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Helena Prestes con oltre il 50% di voti.

Televoto flash sull’Isola di Santa Elena?

Al momento non abbiamo ancora nessuna certezza, ma è probabile che la padrona di casa anche questa settimana, come è successo lunedì scorso, apra un televoto flash per gli ‘abitanti’ dell’isola di Santa Elena. Ci sarà un’eliminazione definitiva?

Aldo Montano e Nikita Pelizon arrivano in Honduras, cosa vedremo stasera

Ma non finisce certo qui. Stando alle anticipazioni questa sera in Honduras arriveranno due ‘naufraghi’ speciali: Aldo Montano e Nikita Pelizon. Quest’ultima, vincitrice del GF VIP 7, farà una sorpresa all’amica del cuore Helena: le due, insieme, hanno partecipato a Pechino Express. Ma che ruolo avrà lo schermitore Aldo Montano? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire cosa ha deciso di fare lo ‘spirito’ dell’isola, lì dove tutto può cambiare. E il meglio deve ancora venire. Molto probabilmente, però, questa sera si parlerà anche dello scontro tra Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse: i due riusciranno a chiarirsi? Tra prove, sfide, ricompense, le emozioni non mancheranno!