Nina Zilli: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il fidanzato, vita privata, film, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la cantante Nina Zilli, che racconterà il suo ruolo da protagonista nel film ‘La California’ della regista Cinzia Bomoli e presentato alla Festa del cinema di Roma.

Dagli esordi al debutto di Nina Zilli

Nina Zilli, all’anagrafe Maria Chiara Fraschetta, è una delle più amate cantanti italiane, è nata a Piacenza il 2 febbraio del 1980. Dopo alcune esperienze come veejay e in campo musicale con alcuni gruppi, nel 2009 ha firmato un contratto discografico con l’Universal, con la quale ha debuttato con il singolo 50mila. Singolo che le ha dato notorietà e che è stato inserito come colonna sonora nel film Mine vaganti.

Le partecipazioni a Sanremo e il successo

Nina Zilli ha al suo attivo ben quattro partecipazione a Sanremo:

nel 2010 nella categoria Nuova generazione con il brano L’uomo che amava le donne;

nel 2012 con il brano Per sempre

nel 2015 con Sola

nel 2018 con Senza appartenere.

Nel 2012, poi, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con il brano L’amore è femmina e si è classificata al 9 posto. Nella sua carriera ha vinto due Wind Music Awards ed è stata candidata agli MTV Europe Music Awards, ai TRL Awards e ai Premi Videoclip italiani. Nel 2011, poi, ha intrapreso la carriera sul piccolo schermo e in radio.

Le sue caratteristiche

Nina Zilli ha un registro vocale da mezzosoprano. I suoi punti di riferimento sono: Nina Simone, da cui trae parte del nome d’arte, ma anche Etta James e Amy Winehouse. La sua musica, d’altra parte, è influenzata dalle sonorità rock e punk degli anni ’70.

Chi è il fidanzato, vita privata

Ma veniamo alla sua vita privata. Nina Zilli è stata fidanzata per 7 anni con Riccardo Gibertini: musicista e trombettista con il quale si è anche esibita. Poi ha avuto altre relazioni poco durature, tra i suoi ex ricordiamo Giovanni Pellino (Neffa), Stefano Mancinelli (cestista della Fortitudo Bologna) ma anche Omar Hassan. Oggi però Nina è felice al fianco di Daniele Lazzarin, nome d’arte Danti, un noto cantante.

Nina Zilli punta tutto su Instagram

Su Instagram, Nina è seguitissima: ha ben 294mila follower, potete trovarla come @ninazilliofficial