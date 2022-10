Nina Zilli, chi è il fidanzato Daniele Lazzarin (Danti): età, canzoni, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Nina Zilli, che non è solo cantante, ma anche attrice, e che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata al fianco di Daniele Lazzarin.

La storia d’amore tra Nina Zilli e Daniele Lazzarin

Si chiama Daniele Lazzarin, in arte Danti (non conosciamo l’età), il compagno della cantante e attrice Nina Zilli. Lui è un noto cantante, un rapper, ed è autore di successo di hit come Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio di Rovazzi. Stando a quanto si legge sull’Adnkronos, Nina e Danti si sarebbero conosciuti grazie alla passione in comune, quella per la musica, durante la collaborazione del brano Tu e d’io.

I due, ormai, fanno coppia fissa dal 2019. E il loro amore è sempre più forte, complici e innamorati come non mai. La coppia non ha figli, ma hanno due bassotti.

Il passato amoroso della cantante

Prima di conoscere Danti, Nina Zilli è stata fidanzata per 7 anni con Riccardo Gibertini: musicista e trombettista con il quale si è anche esibita. Poi ha avuto altre relazioni poco durature, tra i suoi ex ricordiamo Giovanni Pellino (Neffa), Stefano Mancinelli (cestista della Fortitudo Bologna) ma anche Omar Hassan. Oggi però Nina è felice al fianco di Daniele Lazzarin, nome d’arte Danti, un noto cantante.

Instagram di Danti

Danti ha un profilo Instagram e con l’account @danti2f vanta 106 mila followers.