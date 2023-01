Nina Zilli è incinta, aspetta un figlio da Danti: lo ‘scoop’ lanciato da Fiorello

Una diretta live su Instagram per annunciare che ‘Nina Zilli è incinta’. La notizia sulla dolce attesa è arrivata stamattina da Fiorello nel corso de ‘Il bello della diretta’. Il presentatore si è fatto ‘scappare’ che ha famosa cantante che ha realizzato la sigla del programma ‘Viva Rai2’ aspetta un bebè dal compagno Danti.

Una frase criptica quella pronunciata da Fiorello che ha dichiarato: “Tra Nina Zilli e Danti c’è del tenero, anche altro. C’è del terzo”. Poteva dare adito a varie interpretazione quanto detto dal conduttore, ma lo spirito goliardico e l’allegria con cui è stato fatto l’annuncio non ha indotto a pensare il peggio, anzi…

Lo sketch tra Fiorello e Biggio per annunciare la novità

Si è trattato di un vero e proprio sketch quello al quale hanno dato vita Fiorello e Biggio. Al termine della sigla di apertura, il conduttore ha detto: “Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì? Pubblicamente?”. Biggio che ha inteso subito dove l’altro voleva andare a parare ha risposto: “Quella che stanno insieme?” e Fiorello ha replicato: “Ah non lo sai neanche tu, non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro”. A questo punto è intervenuto Mauro Casciari che ha dichiarato: “C’è del terzo”.

I diretti interessati non confermano e non smentiscono

La storia d’amore tra Nina Zilli e Daniele Lazzarin, rapper del due Two Fingerz, va avanti da due anni, dal 2020 quando la stessa cantante ha annunciato: “Siamo fidanzati”. Un legame importante quello tra i due musicisti che hanno lavorato insieme a anche al singolo ‘Tu ed io’. Dopo tre anni arriva ora l’indiscrezione da parte di Fiore. Una notizia che, almeno per il momento, non ha trovato conferma dai due diretti interessati. Dovremo quindi aspettare per saperne qualcosa di più…