Noemi Blonde, chi è la trans che ha avuto un rapporto con Luca Salatino del GF VIP: età, foto e Instagram

Si sta diffondendo l’indiscrezione che Luca Salatino uno degli ospiti vip della casa del Grande Fratello avrebbe fatto sesso con una ragazza trans prima di entrane nella casa più spiata dagli italiani. È stata Noemi Blonde, la ragazza trans con la quale il gieffino avrebbe avuto una storia, a essere contatta da Amedeo Venza e avrebbe raccontato la sua verità.

Chi è Noemi Blonde?

Noemi è originaria di Pozzuoli in Campania e ha 37 anni, ma da quando era solo una ragazzina vive a Roma insieme alla sua famiglia. Ha studiato al liceo Linguistico e ha conseguito il diploma al Conservatorio di pianoforte San Pietro a Maiella di Napoli.

La 37enne è un’attrice di film porno – anche con noti attori del settore come Rocco Siffredi, Fausto Moreno e Asia D’Argento – che ha iniziato a girare quando aveva ancora 23 anni, mentre faceva la escort. La giovane raccoglieva la somma necessaria per farsi sottoporre all’intervento chirurgico di cambio di sesso. Un’operazione alla quale si è sottoposta quando aveva 25 anni. A raccontare tutto è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Paeseroma.it: “Ho speso 18mila euro per fare un’operazione a Barcellona per farmi trasformare l’apparato genitale maschile in quello femminile. Ma è venuto perfetto! Tutto questo a 25 anni. Ho pagato tutto io, anche per questo ho fatto la escort”.

Chi è il fidanzato di Noemi

Noemi ha smesso di fare la escort e ha lasciato anche le scene dei film porno perché s’è innamorata del suo attuale compagno: un ragazzo di 24 anni. Attualmente la 37enne si concentra solo sulla sua carriera di spogliarellista anche se su quest’ultimo punto ha fatto sapere: “Con l’aiuto del mio fidanzato spero di lasciare anche il mondo dello spogliarello e di potermi dedicare a un altro lavoro”.

Instagram

Il profilo Istagram della ragazza è noemniblonde.official e conta 329mila follower, poi ne ha un secondo noemiblonde_the queen dove, invece, ha 39,6 milioni di follower