GF VIP, Luca Salatino ha avuto una storia con una trans? Parla Noemi: ‘Ho il video, siamo stati insieme’

Non c’è tregua e Luca Salatino, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF VIP, continua a stare sotto i riflettori. Prima per il suo ‘rapporto’ con Elenoire e la feroce discussione, ora per una storia del passato con una trans, che si è fatta ‘viva’ e ha contattato l’esperto di gossip, seguitissimo sui social, Amedeo Venza. Ma Noemi, la misteriosa ragazza, dirà la verità?

Luca Salatino e il rapporto con una trans?

Elenoire Ferruzzi, nei giorni scorsi, ha raccontato di essersi sentita sedotta e poi abbandonata da Luca: prima la complicità, poi lo ‘schiaffo’ simbolico. E da lì ne è nata un’accesa discussione, che si è culminata con un chiarimento: l’ex tronista di Uomini e Donne è fidanzato, è felice al fianco di Soraia, ma non ha negato di considerare Elenoire una grande amica, un’anima pura. Eppure, poco fa si è fatta ‘viva’ un’altra ragazza, una trans, Noemi, che in passato avrebbe fatto sesso con lo chef e pugile romano. Proprio lei che sui social ha scritto: “Elenoire tranquilla, c’è speranza anche per te. Fuori mai dire mai. Probabilmente quando non sarà fidanzato. E te lo dice una che ci è passata”.

Chi è Noemi

La ragazza, contattata da Amedeo Venza, ha spiegato di conoscere Luca da 10 anni e di avere le prove del loro rapporto: “Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e soprattutto riservato quando si parla di se stesso. Lo conosco da 10 anni, ci siamo visti molte volte, e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire, cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze. Invece di nascondersi ipocritamente solo per la paura del pregiudizio altrui’. E Noemi dice di avere un video: ma sarà davvero così? O si tratta solo di un modo per far parlare di sé? Non ci resta che seguire il GF VIP per scoprire come andrà!

