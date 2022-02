Noemi, chi è il marito Gabriele Greco: età, lavoro, basso, matrimonio, figli e Instagram

Torna, come ogni weekend, l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Saranno tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni di Silvia Toffanin. E tra loro, sabato 12 febbraio, ci sarà Noemi, che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo 2022 con il brano ‘Ti amo non lo so dire’. Ma conosciamo meglio il marito Gabriele Greco.

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi: età, lavoro, carriera

Gabriele Greco è nato a Roma il 9 maggio del 1984 ed è un bassista, controbassista, pianista, tastierista e insegnante di musica. Fa parte della band di sua moglie, Noemi. Di lui sappiamo che si è avvicinato al mondo della musica fin da piccolo: a 10 anni ha studiato pianoforte, poi si è diplomato in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e a 16 anni ha iniziato a studiare il basso elettrico. Ha una laurea in scienze politiche e tra il 2007 e il 2009 ha fatto parte del gruppo musicale ‘Mambro 24’, ma dal 2008 è stato chiamato da Noemi per sostituire il suo storico bassista della band.

Gabriele Greco e Noemi: matrimonio, figli

Gabriele Greco è legato sentimentalmente a Noemi dal 2008. Dopo 10 anni di fidanzamento i due, nel 2018, sono convolati a nozze nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Non hanno per il momento figli.

Instagram

Gabriele ha un profilo Instagram, ma è in ‘modalità privata’.