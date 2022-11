Oggi è un altro giorno va in onda venerdì 18 novembre 2022? Sciopero Rai e programma a rischio

La domanda dei telespettatori e dei fan di Serena Bortone è solo una: Oggi è un altro giorno andrà in onda a partire dalle 14 su Rai 1 o ci sarà ancora uno stravolgimento nel palinsesto della tv pubblica? D’altra parte, già ieri il pubblico ha dovuto fare a meno del salotto televisivo del pomeriggio di Rai 1 e di tutti i suoi ospiti per via di uno sciopero. Che, in realtà, è in corso anche oggi, venerdì 18 novembre.

Oggi è un altro giorno non va in onda oggi?

Non c’è ancora nessuna certezza, nonostante manchino poche ore alla messa in onda. Ma quello che è certo è che la possibile sospensione potrebbe essere legata allo sciopero che sta ‘minacciando’ i palinsesti Rai. Diversi infatti i programmi, anche quelli in diretta, che potrebbero non andare in onda. E tra queste c’è anche il salotto di Serena Bortone.

Ieri la trasmissione era corsa ai ripari: nessuna diretta, ma aveva tenuto compagnia al pubblico con una puntata speciale. Una sorta di ‘collection’ con il meglio delle puntate e Sanremo 2022. Oggi, invece, cosa accadrà?

Anche oggi niente Fatti Vostri, secondo giorno di sciopero dei tecnici rai. Ci vediamo (speriamo) lunedì #ifattivostri — Salvo Sottile (@salvosottile) November 18, 2022

Il comunicato Rai e gli ospiti di Serena Bortone

E mentre Salvo Sottile, conduttore dei Fatti Vostri, anche oggi è rimasto a casa per via dello sciopero dei tecnici Rai, l’attesa cresce per il ‘destino’ di Serena Bortone. In realtà, il comunicato Rai con le anticipazioni c’è e non si fa riferimento a nessun tipo di sciopero o di cancellazione. Anzi, pare che oggi Serena Bortone sia pronta ad accogliere in studio Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, direttamente da Ballando con le Stelle. Ma ci saranno anche Marina La Rosa, che ripercorrerà la sua carriera, e Pilar Del Rio, vedova dello scrittore e drammaturgo, premio Nobel, Josè Saramago. Nella seconda parte del programma, poi, ci sarà lo spazio dedicato all’attualità e all’informazione. Insomma, Oggi è un altro giorno, salvo cambiamenti, andrà in onda. Ma non ci resta che aspettare per capire: i colpi di scena non mancano!