Omnibus, la webcam cade e Chicco Testa resta in mutande: il fuoriprogramma su LA7

Prezzi del gas in aumento e conflitto tra Russia e Ucraina. Questi i temi affrontati nel corso del programma Omnibus su La7, quando all’improvviso un imprevisto ha spiazzato tutti: un ospite, in collegamento da casa, è rimasto in mutande davanti alla webcam. No, non è uno scherzo ma solo un “piccolo” incidente che, però, ha distolto l’attenzione dalle tematiche affrontate.

Gaffe a La7: l’ospite rimane in mutande

Mentre si parla dell’aumento dei prezzi del gas a Omnibus l’ospite rimane in mutande. Il protagonista di questa spiacevole situazione è Chicco Testa, presidente di Assoambiente. Domenica 16 ottobre 2022, durante l’intervento con lo studio televisivo, il presidente di Assoambiente ha avuto un problema con la webcam che lo riprendeva in collegamento da casa. La webcam è caduta dal supporto su cui era fissata, mentre Chicco testa parlava dell’aumento dei prezzi che sta raggiungendo il gas europeo a causa del conflitto tra la Russia e l’Ucraina.

Chicco Testa in diretta da casa: la webcam lo immortala senza pantaloni

L’obiettivo ha ripreso Testa senza pantaloni, seduto sul divano di casa, per qualche istante. La regia ha spostato velocemente l’inquadratura togliendo dall’imbarazzo il suo ospite, mentre la conduttrice e giornalista Flavia Fratello ha chiesto Chicco Testa cosa fosse successo, con estrema calma: “Ma che è successo?”, l’uomo si è però limitato a esclamare ‘Osteria’.

Sui social c’è stato chi ha prontamente postato la scena e commentato la gaffe. Un clamoroso colpo di scena che ha lasciato il pubblico a casa a bocca aperta. C’è da precisare però che, in effetti, erano solo le 8:33 di domenica mattina, ma certamente nessuno si sarebbe aspettato che in diretta tv – aldilà dell’orario – un ospite potesse rimanere in mutande davanti alla webcam.