Orari finale Sanremo 2024: scaletta ufficiale e a che ora si esibiscono i cantanti

Finale di Sanremo ci siamo. Stasera, sabato 10 febbraio 2024, si conclude la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Ospiti della puntata, ordine di ingresso sul palco e tutti gli orari: vediamo il programma completo.

E’ stata un’altra edizione record, l’ennesima sotto la guida di Amadeus. Anche quest’anno Sanremo ha conquistato praticamente tutti, dai più giovani (il vero successo sta proprio qui) ai grandi, macinando sera dopo sera ascolti davvero sensazionale. Basti pensare che nelle prime tre serate, solo per citare qualche dato, Sanremo è rimasto stabile sopra il 60% di share, battendo anche l’edizione dello scorso anno. Insomma, un risultato straordinario. Ora però è tempo di tuffarci nell’ultima, attesissima serata: quella della finalissima. Dove verrà svelato il vincitore di questa edizione.

LiveBlog, l’ordine dei cantanti in gara sarà reso noto a partire dalle 12.00 di oggi nel corso della consueta conferenza stampa dell’organizzazione. Segui la diretta scorrendo l’articolo

Cosa è successo nella serata cover a Sanremo 2024

Intanto riavvolgiamo però il nastro e vediamo cosa è successo ieri sera, quarta serata di questo Festival. Difficile, in poche righe, condensare tutte le emozioni vissute ieri sera sul palco dell’Ariston: a partire, vale sempre la pena ripeterlo, dalle canzoni, stavolta cover interpretate dai big in gara in coppia con altri artisti italiani di fama internazionale.

E poi gli ospiti. Dal ritorno sulle scene di Gigi D’Agostino, al campione di motociclismo Bagnaia, arrivando al collegamento con Arisa da Piazza Colombo. Ancora. La consueta irriverenza di Fiorello, già protagonista pronti-via ad inizio puntata (stasera sarà co-conduttore a tutti gli effetti insieme ad Amadeus), e via via tutti gli altri personaggi saliti sul palco: come Lorella Cuccarini, spalla della serata cover proprio del conduttore, e le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci. Per un programma ricchissimo arrivato fino a notte fonda.

La classifica della quarta serata del Festival

Da non tralasciare ovviamente la quarta classifica di questa edizione, nuovamente soltanto di “puntata” e non cumulativa con le precedenti. A votare stavolta sala stampa, giuria delle radio e televoto: soltanto domani sera, lo ricordiamo, avremo modo di visionare per la prima volta la classifica generale che terrà conto delle graduatorie rese note sin qui (in realtà soltanto le varie top 5, ndr). Ad ogni modo, se vi siete persi l’ultima classifica nessun problema, eccola qui di seguito riportata (qui trovate invece le precedenti). Questi dunque i migliori 5 cantanti di ieri sera:

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Alfa

Scaletta ufficiale finale Sanremo 10 febbraio 2024: orario cantanti, ospiti, ordine canzoni. Segui la diretta

Ormai ci siamo abituati. Per conoscere l’ordine esatto con cui gli artisti saliranno sul palco questa sera, giorno della finalissima, è necessario attendere come detto in apertura la conferenza stampa dell’organizzazione con orario fissato alle 12.00 di oggi (al netto dell’ormai consueto ritardo).

Segui la diretta dalle ore 12.00 di oggi