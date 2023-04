Oreste Lionello, chi è la figlia Alessia Lionello: età, carriera, doppiaggio, Katie Logan di Beautiful

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Nathalie Guetta e alla conduttrice e showgirl Veronica Maya, anche Alessia Lionello e Leo Gullotta, che ricorderanno il grande artista, comico, doppiatore, conduttore Oreste Lionello scomparso a Roma nel 2009, stroncato da un tumore all’età di 81 anni.

Cosa sappiamo su Alessia, la figlia di Oreste Lionello

Alessia Lionello è nata a Roma il 30 luglio del 1967 ed è la figlia di Oreste Lionello, nonché sorella della doppiatrice Cristiana, del doppiatore Davide e dell’attore Luca. Insomma, una famiglia d’artisti: Oreste è stato sposato per anni con una donna di nome Eliana ed è padre di sei figli. Anche lei, Alessia, d’altra parte, è una doppiatrice di successo, ma anche interprete e regista per la radio-televisione italiana. Nella sua brillante carriera, infatti, è stata interprete a teatro, al cinema, sul piccolo schermo. Sappiamo che ha iniziato giovanissima nel 1975 come protagonista nel programma di successo La tv dei ragazzi, ma quando si parla di lei non si può non fare riferimento alla soap opera Beautiful: Alessia è la voce di Katie Logan, uno dei personaggi chiave della fiction che da anni va in onda su Canale 5.

Il successo come doppiatrice

Alessia Lionello ha prestato la sua voce a molti attori del grande schermo. Ecco chi:

Amelie Gonin in Cyrano de Bergerac

Eliza Dushku in Soul Sourvivors

Elaine Hendrix in Romy & Michelle.

Ma non solo. Ha lavorato come doppiatrice anche per film tv, miniserie, telefilm, telenovelas, cartoni animati.

Instagram

Non abbiamo moltissime informazioni sulla sua vita privata, non sappiamo se abbia o meno un marito o dei figli. Alessia Lionello è una donna schiva, riservata, lontana dai pettegolezzi, ma è possibile seguirla qui, su Instagram: @alessia_lionello, dove vanta pochi followers.