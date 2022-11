Orietta Berti e le proposte osé di Playboy e Tinto Brass: ‘Rifiutai per non mettere in ridicolo Osvaldo’

Ospite di Verissimo, quest’oggi la celebre cantante Orietta Berti si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, proprio come si fa con un’amica. In particolare, la donna ha raccontato sia della proposta osé ricevuta da Playboy sia della richiesta altrettanto sensuale di Tinto Brass. Entrambe rifiutate, cosa avrà detto la cantante nonché opinionista al Grande Fratello Vip?

Orietta Berti e la proposta osé di Playboy

Come anticipato, quest’oggi la donna nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato anche della proposta osé ricevuta da Playboy. La celebre rivista erotica, avrebbe voluto metterla senza veli in copertina. Proposta che la Berti ha rifiutato soprattutto per proteggere suo marito, com’è stata lei stessa a dichiarare: ‘Mi dissero al tempo che con i soldi che avrei guadagnato avrei potuto comperare quattro appartamenti, ma intanto avrei messo nel ridicolo Osvaldo’, spiega.

e quella di Tinto Brass

Non solo Playboy. Tinto Brass la voleva infatti in Monella: ‘In quel periodo giravano film un po’ spinti, con attrici come Edwige Fenech. Un giorno mi chiamò Tinto Brass, rispose mia mamma: ‘C’è quello che fa tutti quei film sporchi, invece lui disse: ‘Non la faccio spogliare, deve fare la maggiore’. La cantante racconta inoltre di esser stata chiamata da Tinto Brass numerose altre volte ma ha sempre rifiutato la proposta.