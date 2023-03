Oscar 2023, come vedere la diretta in Italia senza Sky? Orario

La notte più attesa dagli appassionati di cinema è arrivata: tra sabato 11 marzo e domenica 12 marzo in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles torna la notte degli Oscar, che è giunta alla sua 95esima edizione. Ecco dove vederla in streaming e in televisione.

Notte degli Oscar 2023, orario e dove vederla

Tutto pronto per la notte degli Oscar 2023. A condurla ci sarà Jimmy Kimmel, per la terza volta nella storia degli Academy. La serata inizierà alle ore 20:00, ma in Italia, dato il fusorario, sarà possibile seguirla a partire da mezzanotte.

L’evento potrà essere seguito sul canale Sky Cinema Oscar, numero 303 ma anche in streaming su Now. Chi non ha Sky potrà comunque seguire la serata degli Academy Awards sul canale TV8, al numero 108, a partire dalle ore 00:15. Ma non è tutto, perché chi non potrà seguirla in diretta ma vorrà assolutamente recuperarla, potrà farlo il giorno successivo.

Oscar 2023, dove vedere i film candidati in streaming: ecco quali sono

Oscar 2023, dove vedere la replica

Lunedì 13 marzo su Sky Cinema Oscar e Sky Yno dalle 21:15 andrà in onda “Il meglio della notte degli Oscar 2023”. Anche su Tv8 in seconda serata e streaming su Now si potrà recuperare la cerimonia dalle 21:15. Una serata importante che non può essere persa, anche perché tra i vari candidati ci sono anche due italiani: Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti. L’Italia avrà ben due possibilità di aggiudicarsi l’importante statuetta.