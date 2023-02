Oscar 2023, nomination: quali sono i film candidati

Annunciate le candidature per la notte cinematografica più attesa dell’anno! Stiamo parlando degli Oscar 2023, con la cerimonia di consegna delle ambite statuette prevista a Los Angeles per il prossimo 12 marzo. Anche se l’edizione si preannuncia fra le più imprevedibili degli ultimi anni, al momento non sembra esserci un netto favorito alla cerimonia. Va però segnalato quello che pare essere uno dei maggiori protagonisti della magica notte, senza dubbio rappresentato dalla pellicola Everything Everywhere All at Once – film del 2022 scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert – che con 11 nomination guida la classifica delle candidature per la notte degli oscar 2023. A seguire poi i film Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell’Isola. Ma approfondiamo adesso il discorso sulla notte degli oscar e vediamo quali sono gli altri film che concorrono alla cerimonia.

Oscar 2023, tutte le nomination: l’Italia c’è con Le Pupille di Alice Rohrwacher

La cerimonia della notte degli Oscar 2023

Arrivata alla sua 95esima edizione, la celebre ed attesissima notte degli Oscar si terrà al Dolby Theatre di a Los Angeles il prossimo 12 marzo. Al timone troveremo per la terza volta – dopo le edizioni del 2017 e del 2018 – Jimmy Kimmel. Ma quali sono i film favoriti? Alla guida della classifica dei film candidati per quest’edizione della notte cinematografica più attesa dell’anno troviamo: Everything Everywhere All at Once, con la bellezza di 11 nomination e a seguire, entrambi con 9 nomination, i film: Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell’Isola.

I film candidati

Senza dubbio, anche nell’edizione targata 2023 che si appresta ad arrivare, le sorprese ed i colpi di scena – rimanendo in tema cinematografico – non mancheranno! Ma quali sono i dieci migliori film candidati alla notte degli oscar 2023? Di seguito la top ten: