Oscar 2023, quali sono i film favoriti: quote scommesse

Ci siamo, anche la 95esima edizione della notte degli oscar sta per arrivare! Senz’altro tra gli eventi cinematografici maggiormente attesi dell’anno, la notte degli oscar 2023 si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena ed anche di un certo grado di imprevedibilità che rende l’evento, se possibile, ancor più magico! Ma chi sono i film candidati? E gli attori favoriti?

Oscar 2023, nomination: quali sono i film candidati

La 95esima edizione della notte degli Oscar

Arrivata alla sua 95esima edizione, dal 1929 durante la notte degli oscar vengono consegnati i premi più prestigiosi della cinematografia agli attori, registi e scenografi. La cerimonia di consegna delle ambite statuette è prevista al Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 12 marzo. Alla conduzione troveremo per la terza volta – dopo le edizioni del 2017 e del 2018 – Jimmy Kimmel. Nell’attesa, le scommesse ed i pronostici da parte dei bookmakers non mancano.

I pronostici

Nella categoria miglior film spicca tra gli altri la pellicola Everything everywhere all ot once mentre, quello meno favorite sembrerebbe essere Elvis. Quest’ultimo, tuttavia, rientra tra i favoriti nella categoria migliore attore protagonista grazie all’interpretazione di Austin Butler. A contendersi la statuetta, a parità di punteggio, troviamo poi Breendan Fraser nel film The Whale; a seguire Coli Farrell. Come migliore attrice non protagonista troviamo poi Cate Blanchett e Yeoh Michelle. Ancora, come migliore attore non protagonista il favorito pare essere Ke Huey Quan mentre, secondo i pronostici nella categoria di migliore attrice non protagonista potrebbe prevalere Angela Bassett.

I film candidati agli oscar

Senza dubbio, anche nell’edizione targata 2023 che si appresta ad arrivare, le sorprese ed i colpi di scena – rimanendo in tema cinematografico – non mancheranno! Dopo i pronostici, vediamo adesso quali sono i dieci migliori film candidati alla notte degli oscar 2023. Di seguito l’elenco: