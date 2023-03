Padre Enzo Fortunato: chi è, età, oggi e ultimo libro

Il celebre francescano Padre Enzo Fortunato, che è anche un giornalista e uno scrittore, sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Parlerà di sé, della storia della sua vocazione e presenterà il suo ultimo libro di cui è molto orgoglioso. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lui e della sua storia.

Chi è Padre Enzo Fortunato?

Padre Enzo Fortunato è nato a Northampton in Inghilterra il 24 novembre del 1966 e oggi ha 56 anni. La sua famiglia è originaria della costiera amalfitana e lui ha sempre parlato inglese e italiano, diventando così un bambino bilingue. Da ragazzo sognava un futuro nella ristorazione, per cui ha iniziato prestissimo a lavorare come cameriere per fare un po’ di esperienza e mettere da parte un po’ di soldi. Tuttavia, mentre era indaffarato nella sua vita, ha ricevuto la chiamata dal signore e ha deciso di dedicare la sua vita alla religione entrando nell’ordine francescano di Assisi.

La vocazione e l’ordine francescano

La vocazione è arrivata all’improvviso e ha sconvolto la vita di Enzo Fortunato, che ha deciso subito di rispondere al Dio in cui ha sempre creduto. Così ha preso i voti e iniziato il percorso sacerdotale. Nel 1994 è diventato sacerdote della sua città d’origine: Scala e si è poi trasferito ad Assisi, dove ha completato i suoi studi. Ad oggi è un personaggio mediatico che ha riportato in auge la chiesa francescana, è un giornalista e direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.

L’ultimo libro su Papa Bergoglio

Padre Enzo Fortunato ha una lunga carriera come giornalista, ha collaborato con: “L’avvenire”, “L’osservatore romano”, “Corriere della sera”, “Huffington Post” e “Quotidiano Nazionale”. Non solo, ha anche ideato un programma su Rai 1: “Tg1 Dialogo” e sulla radio “In viaggio con Francesco”. Si è dedicato anche alla scrittura e con Mondadori ha pubblicato: “Vado da Francesco” nel 2014, “Francesco il ribelle” nel 2018, “La tunica e la tonaca” nel 2020 e da pochissimo ha esordito con il suo nuovo libro. Il suo ultimo testo è “Papa Francesco. Il messaggio del santo nella rivoluzione di Papa Bergoglio” in cui mette a confronto la vita di San Francesco D’Assisi e quella di Papa Bergoglio, unite da un nome e da tanti altri aspetti interessanti, tra analogie e strane coincidenze. Padre Enzo ha anche un profilo Instagram seguito da oltre 16mila seguaci in cui condivide la sua fede e si occupa di divulgazione teologica: