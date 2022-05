Padre Guidalberto Bormolini: chi è, età, Franco Battiato, libri

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, a un anno di distanza dalla morte di Franco Battiato, si ricorderà in studio il grande cantautore con Red Canzian, Padre Guidalberto Bormolini e Angelo Privitera. Poi verrà presentato il docu-film ‘Il coraggio di essere Franco’ in onda su Rai 1 proprio stasera, mercoledì 18 maggio.

Come si sono conosciuti Padre Guidalberto Bormolini e Franco Battiato

È stato proprio Padre Guidalberto Bormolini a celebrare, esattamente un anno fa, il funerale del grande maestro Franco Battiato. I due, come ha raccontato il sacerdote a Il Corriere della Sera, si erano conosciuti 9 anni fa circa, ma è stato proprio il maestro a contattare Bormolini: “Aveva letto dei miei articoli sulla preparazione alla morte e da allora è nata subito una forte amicizia. Siamo stati insieme a casa sua, abbiamo fatto delle tournée parlando di spiritualità in giro. E, sempre insieme, abbiamo fatto un docu-film, Attraversando il bardo”.

L’età, cosa faceva prima di essere sacerdote

Padre Guidalberto Bormolini, nato a Desenzano del Garda il 21 agosto 1967, in passato, prima di diventare sacerdote, era falegname e liutaio. Poi, dopo un forte impegno civile ha deciso di consacrarsi alla vita religiosa nella comunità dei Ricostruttori nella Preghiera: ha studiato alla Pontificia Università Gregoriana, poi ha conseguito la Licenza in Antropologia teologica. Dal 2012, invece, è dottorando in Teologia spirituale monastica, nonché docente al Master End Life dell’Università di Padova.

Ma non solo. È, come si legge sul suo sito ufficiale, fondatore e direttore della Collana Tutto è Vita presso la Libreria Editrice Fiorentina, celebre per aver pubblicato la Lettera ad una professoressa di don Lorenzo Milani. Questa collana pubblica testi e quaderni che aiutino a vedere la morte dal punto di vista della vita. È ideatore anche della Collana TuttoèVita Formazione presso le Edizioni Messaggero di Padova dove vengono pubblicati manuali per la formazione all’accompagnamento umano e spirituale, pubblicando i più noti autori italiani della materia.

I libri più famosi

Guidalberto Bormolini ha scritto anche una serie di libri, tra questi: