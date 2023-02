Paky di Amici 22, chi è la fidanzata Ylenia: età della ballerina, foto, Instagram, il rapporto con Maddalena

È entrato da poco nella scuola più spiata e famosa d’Italia, quella di Amici. Ma Paky, ballerino di hip hop napoletano e nel team di Alessandra Celentano, sta già facendo parlare di sé. Sì per il suo talento, che non si può mettere in discussione e che addirittura il ballerino Sergio Bernal ha notato (gli ha chiesto di danzare con lui), ma anche per il rapporto un po’ conflittuale con Maddalena, la ballerina del team di Emanuel Lo. La ragazza si è avvicinata molto a Paky e ha sempre sostenuto che tra i due ci fosse una bella amicizia. Eppure, il ballerino non sembra esserne così convinto e nel daytime di oggi ne parlerà con Giulia Stabile. Come reagirà ‘Maddy’? Non mancheranno, stando alle anticipazioni, i colpi di scena. D’altra parte Paky è fidanzato ed è felice al fianco della ‘sua’ Ylenia.

Chi è la fidanzata di Paky di Amici, cosa sappiamo

Paky, all’anagrafe Pasquale Brunetti, è fidanzato con Ylenia Aiello. Lei ha 23 anni e sappiamo che studia danza hip hop. Anche lei, quindi, è una ballerina. E anche lei è di Napoli. I due sembrano complici, affiatati e innamorati, come si nota anche nelle foto che pubblicano sui social. E condividono la stessa passione per la danza. Che, forse, li tiene ancora più uniti.

Instagram di Ylenia Aiello

Ylenia ha un profilo Instagram e con l’account @_yleniaaiello vanta oltre 3.000 followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e della sua passione: la danza.

Il rapporto di Paky con Maddalena

Maddalena, archiviata la storia con Mattia Zenzola, si è concentrata sulla danza, sul suo lavoro e sull’unico obiettivo: il serale. Ma tra un passo e l’altro, si è avvicinata a Paky, uno degli ultimi arrivati nella scuola di Amici. Tra abbracci, sorrisi, complicità. Maddalena era convinta di aver trovato un amico sul quale contare, ma si sbagliava. E le immagini che vedrà oggi, nel corso del daytime, la lasceranno senza parole. Paky, infatti, si lascerà andare con Giulia Stabile e dirà che Maddalena probabilmente per lui prova qualcosa. Ben lontano dall’amicizia!