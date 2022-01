Paola Barale: chi è, età, carriera, vita privata, figli, fidanzato, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la seconda del 2022. Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del nuovo anno: in studio, da Silvia Toffanin, anche Paola Barale. Ma conosciamola meglio!

Paola Barale: chi è, età, carriera

Paola Barale è nata a Fossano il 28 aprile del 1967. Dopo aver conseguito il diploma presso l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ha iniziato a lavorare in televisione. Paola è stata ospitata per la prima volta a Domenica In nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato. Il suo primo lavoro ufficiale è stato quello di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. Da lì ha iniziato a condurre programmi di successo, e nel 1996 ha debuttato anche come attrice nella serie televisiva Cascina Vianello, al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Paola Barale: chi è il fidanzato, ex marito, vita privata

Paola Barale dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando conduceva La Sai l’Ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti: i due si sono sposati nel 1998, ma hanno divorziato quando la Barale si è innamorata di Raz Degan, modello israeliano.

Il 29 maggio 2015 Paola, tramite il social Facebook, ha annunciato la separazione da Raz: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.

Paola Barale: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @paolabaraleofficial vanta oltre 600 mila followers.