Paola Barale, chi è il nuovo fidanzato Alessandro: età, lavoro, foto e Instagram

Nuovo amore per Paola Barale. E’ questa l’indiscrezione che sembra aver trovato sempre più conferme con la popolare showgirl che dunque non sarebbe più single. Accanto a lei ci sarebbe infatti una nuova fiamma: ma chi è stato in grado di conquistare il suo cuore? Ecco svelato il nome del nuovo compagno.

Chi è Alessandro Carollo il nuovo compagno di Paola Barale

Alessandro Carollo, classe 1982, di professione osteopata, noto negli ambienti “vip”, sarebbe lui il nuovo fidanzato della Barale (che peraltro è anche sua paziente). Secondo il gossip i due si frequenterebbero da qualche anno, c’è chi sostiene dal 2019, ma soltanto adesso avrebbero ufficializzato la loro relazione. Precisiamo che, al momento, da parte della “presunta” coppia non sono arrivate conferme né smentite ufficiali. Ci sono però le foto, diverse, pubblicate in rete. Per ciò che riguarda qualche dettaglio in più su Alessandro Carollo sappiamo che si è laureato in Scienze Motorie all’Università La Sapienza di Roma. Ha anche collaborato con la Fiorentina.

Instagram

Possiede un account Instagram molto seguito che potete trovare qui con tutte le foto. Conta oltre 45mila followers e pubblica video e immagini inerenti al suo lavoro.

La vita privata di Paola Barale

Paola Barale, conduttrice, attrice, (ma anche concorrente tv come per Ballando con le stelle) testimonial molto amata dal pubblico, dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando conduceva La Sai l’Ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma: i due si sono sposati nel 1998, ma hanno divorziato quando la Barale si è innamorata di Raz Degan, modello israeliano. Quindi, nel 2015, l’annuncio della Barale sui social circa la fine della storia. Ora però, come visto, sembra esserci una nuova fiamma nella sua vita.