Paola Caruso, come sta il figlio Michele oggi: ‘È tornato a camminare’

La vita di Paola Caruso, nota al pubblico come l’ex Bonas di Avanti un Altro, è stata sconvolta da un dramma inaspettato: il figlio Michele, nato nel 2019 dalla relazione con l’imprenditore Francesco Caserta, ha rischiato di perdere l’uso di una gamba a causa di una puntura sbagliata. La showgirl ha raccontato con dolore e commozione la sua storia a Verissimo, svelando i dettagli di una vicenda che ha cambiato per sempre la sua esistenza e quella del suo bambino. Prima di arrivare alle condizioni attuali del bambino, ripercorriamo in breve che cosa è successo nello specifico.

Paola Caruso in vacanza con suo figlio: l’inizio di un incubo

Tutto è cominciato nel novembre del 2020, quando Paola e Michele si trovavano in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Il piccolo ha avuto una forte febbre e un medico locale gli ha somministrato un farmaco per via intramuscolare, senza sapere che si trattava di una sostanza tossica per i bambini. Da quel momento, Michele ha perso la sensibilità e la mobilità della gamba destra, a causa di una lesione del nervo sciatico. Paola ha portato subito il figlio in Italia, dove i medici le hanno confermato la gravità della situazione.

La speranza dell’operazione

Per mesi, Michele ha dovuto indossare un tutore e fare fisioterapia, senza ottenere miglioramenti significativi. Paola ha deciso allora di sottoporlo a un intervento chirurgico, l’unica possibilità per farlo tornare a camminare normalmente. L’operazione, però, non era priva di rischi e non garantiva una riuscita sicura. “Ho deciso di farlo operare, altrimenti dovrà vivere tutta la vita con un tutore. Si è accesa una luce, vorrei che fosse un bambino come tutti gli altri”, ha detto la showgirl prima dell’intervento.

“Guarda mamma, sto volando”; il ritorno alla vita di Michele

A distanza di un mese dall’operazione, Paola ha condiviso sui social i progressi fatti da Michele, mostrando il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Il bambino è tornato a camminare sulle sue gambe, senza bisogno del tutore, e ha ripreso a frequentare la scuola con i suoi compagni. “Guarda mamma, sto volando”, dice Michele in un video in cui cammina su un pavimento con le nuvole. “L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia……e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita ……perché siamo io e te”, scrive Paola su Instagram. Quel “siamo io e te” fa riferimento alla sofferta storia con il padre di Michele.

L’assenza del padre

In questa difficile prova, Paola non ha potuto contare sul sostegno del padre di Michele, Francesco Caserta, che l’ha abbandonata quando era ancora incinta e non ha mai riconosciuto il figlio. L’imprenditore vive a Montecarlo e gestisce diversi supermercati. Paola lo aveva conosciuto all’aeroporto di Linate e si era innamorata di lui. “L’ho guardato negli occhi e ho visto la sua anima, sembrava un principe, proprio come nei film”, aveva raccontato. Poi il tradimento e la fuga: “Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”. Nonostante tutto, Paola non si è arresa e ha lottato per il suo figlio con tutto l’amore possibile