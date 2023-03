Paola Caruso, chi è il padre del figlio Michele: età di Francesco Caserta, lavoro, foto e Instagram

Paola Caruso sarà ospite a Verissimo e racconterà tutta la verità sulla sua vita e suo figlio a Silvia Toffanin. La sua storia ha commosso milioni di telespettatori, perché il padre di Michele non l’ha riconosciuto ed è fuggito. La showgirl sta dedicando anima e corpo a crescere il piccolo al meglio e a far fronte alla sua malattia. Siete curiosi di sapere chi è l’ex compagno e padre biologico del piccolo? Ecco chi è Francesco Caserta.

Chi è Francesco Caserta: età, lavoro

Michele è il figlio nato dalla showgirl Paola Caruso e Francesco Caserta. Lui è nato nel 1991, ha 33 anni ed è un noto imprenditore che ha sede a Montecarlo. Gestisce una nota catena di supermercati di successo. Di lui non si hanno molte altre informazioni perché non appartiene al mondo dello spettacolo e dopo lo scandalo con la showgirl si è dileguato nel nulla. Tant’è che pare non abbia neanche un profilo Instagram, forse perché è stato sommerso da messaggi di critica e sdegno, ma sapete cosa è successo davvero tra loro?

L’abbandono di Paola Caruso

I due si erano conosciuti all’aeroporto di Milano Linate e lui si era offerto per aiutarla a trasportare un bagaglio che sembrava molto pesante. Ha sempre ricordato l’evento dicendo: “L’ho guardato negli occhi e ho visto la sua anima, sembrava un principe, proprio come nei film!”. Non sapeva, però, che questo sarebbe diventato ben presto un incubo. Ha scoperto di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express e ha dichiarato a Chi: “L’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”. La cosa peggiore di tutta questa vicenda è che lui è scomparso, non ha riconosciuto il figlio e non l’ha mai incontrato.

Il figlio Michele e la malattia

La showgirl era comunque molto felice della gravidanza, che ha portato a termine con l’aiuto delle persone care e ad oggi sta crescendo da sola il piccolo Michele. Il padre non l’ha mai voluto incontrare, nemmeno dopo la scoperta della malattia rarissima del piccolo. Paola aveva lanciato a lui diversi appelli disperati dagli studi di Verissimo, di Barbara d’Urso e dai suoi canali social seguiti da 1 milione di persone, ma lui non si è mai fatto vivo. Ha raccontato che Michele sa benissimo di non avere un padre e soffre di questa cosa da sempre. Nonostante ciò, ha al suo fianco una madre che lo supporta e lo ama con tutta se stessa.