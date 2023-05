Paola e Chiara, chi sono i mariti delle sorelle Iezzi: età, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Anche oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche Paola e Chiara. Parleranno delle loro vite a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Non solo, presenteranno anche il loro nuovo disco dal titolo “Per sempre”. Ecco chi sono i loro mariti!

Chi sono i mariti delle sorelle Iezzi?

Paola e Chiara sono entrambe fidanzate e vantano relazioni molto lunghe. Paola è impegnata dal 2014 con il compagno Paolo Santambrogio, un noto fotografo. Sembra che i due si siano conosciuti online, sulla community di My Space. Il matrimonio di Chiara, invece, ha destato numerose perplessità e critiche: ha sposato un ex rabbino e si è convertita all’ebraismo.

Il compagno di Paola: età, vita privata, foto e Instagram

Paola Iezzi è legata emotivamente e sentimentalmente a Paolo Santambrogio da oltre 15 anni. Lui è uno dei fotografi più ricercati degli ultimi anni. L’inizio della loro relazione risale all’anno 2007 e va avanti a gonfie vele. La coppia ha deciso di non sposarsi e sono felici così. I due, inoltre, non hanno figli. Hanno deciso di non averne perché sono convinti che sia incompatibile avere dei figli e fare l’artista a tempo pieno. “L’arte è totalizzante” ha dichiarato lei più volte. I due hanno sempre vissuto il loro amore lontano dalle telecamere.

Il compagno di Chiara: età, vita privata, foto e Instagram

Chiara si è sposata nel 2014 suscitando grandi critiche e facendo impazzire le riviste di gossip. Suo marito si chiama Meir Cohen, ed è un ex rabbino ebraico. Anche lei si è convertita all’ebraismo nel 2008. In una intervista a Vanity Fair, Chiara ha dichiarato: ”Lui non ama essere pubblicato, per quel servizio la comunità ebraica lo aveva un po’ attaccato. Meir è un Cohen, un ortodosso, e come tale si può sposare solo con donne ebree dalla nascita. La nostra storia risulta fuori dalle righe, e lui ci soffre. Però… ci siamo sposati”. La coppia, infatti, è convolata a nozze a Cipro il 7 agosto del 2014. Neanche loro hanno avuto figli. Chiara li avrebbe voluti, ma non sono mai arrivati. Ha adottato un cagnolino di nome Luce che accudisce come un bimbo.