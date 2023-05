Paola e Chiara hanno figli? Età e vita privata

Paola e Chiara sono tornate alla ribalta dopo il successo avuto con il nuovo brano “Furore” presentata a Sanremo 2023 gli ha riconfermato un posto in cima alle classifiche della musica italiana. Proprio ieri, 12 maggio 2023 è uscito il loro nuovo disco “Per sempre”. Oggi si racconteranno a cuore aperto ai microfoni di Verissimo. Ecco perché non hanno avuto figli.

Paola e Chiara hanno figli?

Il celebre duo italiano costituito dalle sorelle Iezzi Paola e Chiara è di nuovo in vetta alle classifiche musicali. Questo ha riacceso i riflettori sulla loro vita privata e moltissimi si chiedono se le due abbiano figli. Ebbene, nessuna delle due ne ha avuti, ma per motivi ben diversi tra loro. All’età di 50 e 49 anni, hanno deciso di confessare le motivazioni, siete curiosi? Continuate a leggere!

Perché Paola Iezzi non ha figli: la spiegazione

Paola Iezzi ha dichiarato di aver espressamente deciso di non fare figli, perché questo è incompatibile con la vita da artista. Da 14 anni è fidanzata con il fotografo Paolo Santambrogio, tra i due c’è un legame stabile basato sulla sincerità e la fiducia. Il fatto che anche lui sia un artista ha complicato le cose ancor di più. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Paola ha dichiarato: “Mai pensato di avere dei figli. Siamo una coppia di artisti, e gli artisti fanno fatica con i figli. L’arte necessita di una devozione spesso totalizzante. Lo avrei fatto se avessi smesso di fare questo mestiere, che però è stato più forte di qualunque altra cosa”.

Perché Chiara Iezzi non ha figli: la spiegazione

Neanche la sorella Chiara ha avuto figli, ma per motivi diversi rispetto alla sorella. Chiara sognava di avere dei figli da piccola, ma questi non sono mai arrivati. Inoltre, ha affrontato dei periodi molto bui a livello psicologico, per cui è stata in terapia psicologica per circa dieci anni, questo l’ha aiutata a riprendere in mano la sua vita. Dal 2014 è sposata con l’ex rabbino Meir Cohen, per il quale si è convertita all’ebraismo. Nell’intervista ha dichiarato: “Mi sarebbe piaciuto avere dei figli, non è successo, e mi è mancato. È passato il momento in cui potevo farlo quindi mi sono presa cura di me con la terapia psicologica e poi ho preso un cagnolino, Luce, che accudisco come un bimbo”.