Paolo Jannacci: chi è, età, carriera, chi è la moglie, canzoni, concerti, figli e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro Giorno. Come di consueto, l’appuntamento è su Rai 2, dove a partire dalle 14 Serena Bortone è pronta a regalare ai propri telespettatori un momento di gioia e relax. Anche in questo uggioso pomeriggio d’autunno numerosi saranno gli ospiti pronti ad avvicendarsi nello studio. Tra di loro anche Paolo Jannacci, conosciamolo meglio!

Paolo Jannacci: la biografia

Paolo Maria Jannacci è nato a Milano il 5 settembre del 1972. È un musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano. Paolo è un jazzista decisamente eclettico e come strumenti suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso. Figlio del celebre Enzo Jannacci, inizia a studiare musica alla tenera età di 6 anni. Oltre alla musica, da ragazzino intraprende una formazione linguistico-umanistica e nel 1988 diventa musicista professionista. Nel 2008 Paolo si perfeziona musicalmente al conservatorio Giuseppe Verde di Como con il maestro Carlo Morena.

Carriera

La carriera artistica di Paolo è alquanto variegata e spazia in diversi settori: pubblicità, colonne sonore per film, recitazione e produzioni discografiche. Amante del jazz, Paolo suona attivamente con il suo trio composto da Marco Ricci e Stefano Bagnoli, con il suo duo assieme e Daniele Moretto e con il quartetto che vede la presenza di Ricci, Bagnoli e Moretto, oltre — ovviamente — alla propria. Nel 2020 Paolo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Voglio parlarti adesso.

Colonne sonore

Numerose le colonne sonore composte da Jannacci, si ricordano tra le altre: Piccoli Equivoci di Ricky Tognazzi, Mi fido di te di Massimo Venier e Almeno tu nell’Universo di Luca Biglione.

Vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata, Paolo è sentimentalmente legato a Chiara. In merito a quest’ultima non si hanno molte informazioni, anche se pare essere un’ottima cuoca! Sarà questa l’ ‘arma’ che ha fatto breccia nel cuore di Paolo? Fatto sta che i due si sono sposati e dal loro amore, nel 2008, è nata Chiara.

Instagram

Paolo è molto seguito sui social. Il suo account vanta infatti la bellezza di oltre 14mila follower!