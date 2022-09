Paolo Jannacci, chi è la moglie Chiara, età, lavoro, figli e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro Giorno. Come di consueto, l’appuntamento è su Rai 2, dove a partire dalle 14 Serena Bortone è pronta a regalare ai propri telespettatori un momento di gioia e relax. Anche in questo uggioso pomeriggio d’autunno numerosi saranno gli ospiti pronti ad avvicendarsi nello studio. Tra di loro anche Paolo Jannacci, ma conosciamo meglio chi è la sua dolce metà Chiara!

Leggi anche: Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando

Chi è Chiara: la moglie di Paolo Jannacci

Sentimentalmente Paolo è legato a Chiara, donna dalla quale nel 2008 ha avuto anche una figlia: Allegra. Sul conto della donna non sono molte le informazioni disponibili, eccezion fatta per la sua bravura in cucina. Si può dire infatti che Chiara abbia preso Paolo ‘per la gola’ , facendo breccia nel suo cuore attraverso delle culinarie leccornie come ad esempio l’arrosto in crosta, piatto che secondo quanto di vocifera avrebbe fatto capitolare il musicista.

Carriera

Per quel che riguarda la professione Chiara era una Dirigente di Azienda impiego che, come ha riferito proprio Jannacci, ha momentaneamente abbandonato: ‘È diventata Dirigente per una grande azienda ma si stava ammalando per via della stanchezza, non ce la faceva più. Ha lasciato temporaneamente il suo lavoro e ha iniziato a seguire nostra figlia Allegra’.

Figlia

Un amore importante e duraturo quello che lega Chiara e Paolo che nel 2008 hanno festeggiato la nascita di loro figlia Allegra che adesso è diventata una ragazzina di 12 anni. È proprio ad Allegra che Paolo, da buon musicista e cantautore, ha dedicato il brano ‘Voglio parlarti adesso’ presentato a Sanremo nel 2020.