Paolo Mengoli: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, moglie, figlia, vita privata, Io ti darò a Sanremo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantante Paolo Mengoli, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dalla vittoria al Festival di Castrocaro al debutto di Paolo Mengoli

Paolo Mengoli è nato a Bologna il 14 agosto del 1950 ed è un noto cantante. Nel 1968 ha vinto il Festival di Castrocaro, poi ha inciso il suo primo 45 giri con le canzoni Arrivederci di Umberto Bindi e Per un bacio d’amore. Nel 1969, invece, con la canzone Perché l’hai fatto, scritta con Mino Reitano, ha vinto oltre mezzo milione di 45 giri tra Italia ed estero. Poi, è stato finalista alla sesta edizione di Un disco per l’estate e ha partecipato al Cantagiro.

Le partecipazioni a Sanremo (e non solo)

Paolo Mengoli ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo:

Nel 1970 con Ahi! Che male che mi fai, canzone composta da due promettenti autori, Toto Cutugno e Cristiano Minellono

Nel 1971 con I ragazzi come noi

Nel 1992 con Io ti darò.

Nel 1970, inoltre, è stato uno dei finalisti della gara musicale Settevoci in Onda su Rai 1 e ha vinto il Cantagiro con Mi piaci da morire. Ha partecipato più volte a Un disco per l’estate, poi ha lavorato come voce solista per il programma di Rai 2 I fatti vostri e nel 2004 ha partecipato come ospite al concerto di fine anno su Rai 1. Nel 2020 ha pubblicato il singolo io voglio stare con te, con il testo che è contro la violenza sulle donne e nel 2021 è stato insignito da parte dell’associazione Giovanni Paolo II con il sigillo testimone ambasciatore di pace nel mondo.

La fondazione della Nazionale Italiana Cantanti

Paolo Mengoli nel 1975 insieme a Mogol, Gianni Morandi e Claudio Baglioni, ha fondato la Nazionale Italiana Cantanti, la squadra di calcio creata per sostenere progetti di solidarietà. Con loro ha portato avanti cause sociali a favore anche dell’AISM, della Croce Rossa Internazionale, di Emergency, della FAO e del WWF. Per il suo impegno, il cantante ha ricevuto molti segni di stima: ha incontrato Scalfaro, Papa Giovanni Paolo II, Carlo Azeglio Ciampi, Papa Francesco.

Chi è la moglie, figlia

Ma veniamo alla vita privata. Paolo Mengoli a Storie Italiane si è lasciato andare e ha raccontato di non parlare più con quella che credeva essere sua figlia. “L’ho scoperto dopo che mi sono separato da mia moglie, dopo il 2008. Un giorno ho avuto una discussione con lei e mi ha detto Tu non sei mio padre. In quella occasione ho avuto il primo input, anche perché quando me l’aveva detto era una ventenne. Io lì ho capito che non era mia figlia, dopo ho fatto il test del DNA ed è risultato assolutamente incompatibile”. Paolo Mengoli ha cresciuto sua figlia pensando di essere il padre, poi nel 2015 una sentenza ha deciso che non era lui e ora i rapporti tra i due non ci sono.